Els municipis de la Mancomunitat del Pla han estat premiats pel Consell Insular de Mallorca pel projecte innovador titulat ‘No hi ha espai per al masclisme’. Segons la memòria del projecte, es tracta d’una «campanya per formar, sensibilitzar i prevenir respecte de violències masclistes en els espais públics» de la Mancomunitat del Pla de Mallorca i en l’Administració dels municipis que la conformen: Algaida, Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Santa Eugènia, Sant Joan, Sencelles, Sineu i Vilafranca de Bonany.

És una iniciativa desenvolupada pel Departament de Serveis Socials Comunitaris de la Mancomunitat Pla de Mallorca i executada per la Fundació IRES, que ha anat especialment dirigida a espais públics i a professionals de l’Administració (policies locals, escoletes, serveis socials i administratius, brigades de neteja i manteniment, etc) i ha suposat la formació d’aquests professionals i la instal·lació de 208 plaques de metacrilat distribuïdes a diferents llocs públics: parcs, places, centres de serveis socials i altres punts del municipi. En cada placa hi ha un codi QR amb accés directe a una guia informativa de recursos d’ajuda i fluxos d’actuacions.

Posteriorment, la campanya s’ha adreçat als establiments d’oci i restauració: els han implicat en el projecte, s’ha treballat en la formació destinada als qui hi fan feina o en són propietaris, s’han organitzat tallers per a joves i s’ha creat una xarxa social per difondre el missatge sensibilitzador. Paral·lelament, s’ha continuat també la formació plantejada, al principi, en les administracions municipals.

No hi ha espai per al masclisme, segons la Memòria, vol ser un missatge clar i directe, que interpel·la la ideologia masclista i que reforça la unió de tota una mancomunitat davant la injustícia de la violència contra les dones. Es tracta d’aconseguir que el masclisme no hi trobi un lloc de confort i que els pobles que la integren siguin més feministes i lliures per a tothom, i molt especialment per a les dones.

Tal com es detalla en la justificació elaborada per la Mancomunitat, segons dades de la darrera macroenquesta de l’Estat espanyol duta a terme en el moment de confeccionar el projecte, la violència masclista en les seves diferents manifestacions afectava un 57,3 % de les dones enquestades, a partir de 16 anys, i una de cada cinc l’havia soferta en els dotze mesos anteriors a la realització de l’enquesta.

En relació amb la violència de gènere a Espanya, l’any 2022 s’interposaren un total de 182.078 denúncies i més de 39.900 ordres de protecció, tot això només en un any; a més, s’ha de tenir en compte que les Illes Balears és una de les comunitats amb més denúncies i que les que s’interposen suposen menys d’un terç dels casos reals; finalment, a tot el que hem dit s’ha d’afegir la xifra vergonyosa de víctimes mortals que hi ha any rere any.

En definitiva, es tracta d’una idea excel·lent aplicada a uns municipis petits, amb pocs recursos econòmics i tècnics i amb la dificultat que implica la seva dispersió; és una magnífica campanya dirigida a lluitar contra un dels problemes més greus que pateix la nostra societat, una desigualtat violenta que afecta moltes dones i el seu entorn més pròxim. Els pobles del Pla afronten aquesta problemàtica amb la voluntat clara que sempre han tingut d’unir esforços per poder oferir els millors serveis als seus habitants, i aquesta vegada ho han fet amb un projecte innovador, que tant de bo es pugui exportar a altres poblacions, atesos els beneficiosos efectes que comporta.