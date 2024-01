El otro día, una persona muy equilibrada y de un gran sentido común me dijo: «Debemos aprender a:

–No ir a donde no nos inviten.

–No meternos en lo que no nos importa.

–No hablar de lo que no sabemos.»

Son tres consejos elementales que debemos tener muy en cuenta. Si no los cumplimos, nos metemos en muchos líos innecesarios que nos pueden acarrear graves inconvenientes.

El que va a donde no le han invitado es como un hueso fuera de lugar que duele y molesta. El que se mete donde no le importa sale malparado y hace el ridículo. Y el que habla de lo que no sabe pierde el tiempo y da lástima.

Tener en cuenta estos tres consejos nos evitaría muchos problemas y recobraríamos la serenidad que tanto necesitamos. El sentido común, que inspira estos tres consejos prácticos, debe ejercitarse constantemente. Nos hará bien.