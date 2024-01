M’acab de topar amb un individu a Instagram afirmant que si li poses sal de l’Himàlaia a l’aigua, la reactives (una sal que no té cap propietat especial i que ni tan sols ve de l’Himàlaia). M’ha costat reaccionar perquè el sonat xerrava en anglès, però tan bon punt he sentit «himalayan salt», he disparat el dit cap amunt esperitat. Fins ara he pogut domar l’algoritme d’Instagram per veure i escoltar coses interessants. Però, de tant en tant, se’m cola un influfaker i no sempre reconec l’enganyifa a temps. La intel·ligència artificial interpreta que m’interessen aquests dois i em comença a bombardejar amb homeopatia, ones de mòbils, terraplanisme o acupuntura.

Durant uns dies, he d’esquivar un estol de sonats/mentiders que, metafòricament, fan accelerar el tracte intestinal. Si fos de manera real, encara tendrien una utilitat en anar a can Felip, que és on molts feim servir aquesta app.

Segons els experts, els nins de 8 anys els hi passa el mateix amb el porno: els persegueix pel mòbil o la tauleta fins que es troben davant una còpula, una fel·lació o en Nacho Vidal sodomitzant a una eslovena ficant-li el cap dins el vàter. Per això ja fa anys que molts nins van a la cavalcada dels reis sabent què és un seixanta-nou o una shemale però no tenen ni la més remota idea de la identitat dels monarques màgics. La carpeta del cervell dedicada a guardar imatges i experiències relacionades amb el sexe ja la tenen farcideta d’imatges de ficció. Per això, quan arribi la seva primera relació, paradoxalment, els hi semblarà irreal. Arreglar-ho no serà tan senzill com enganyar a un algoritme.

Els de la meva generació vàrem tenir la sort de no tenir telèfon mòbil fins que rondàvem els trenta. Pentura no s’ha d’esperar tant per a regalar el primer mòbil, però fer-ho entre els vuit i els catorze anys és un disbarat. Si els pares passen pena, la solució és fàcil: que els donin un mòbil sense accés a internet ni càmera. Un mòbil que serveixi per al que servien abans els mòbils: per telefonar i enviar SMS. Que un nin a primària torni addicte a l’alcohol, el cànnabis, la coca o el tabac és difícil. Però que torni addicte al mòbil o al porno és més probable: els camells són els pares.