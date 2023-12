El Pare Noel i els reis d’Orient i tots els astres benefactors units han ofert als afeccionats europeus un regal inesperat i incomparable: aviat els partits de futbol de la Champions, o el torneig encara millor que la substituirà, es veuran de franc, i les setmanes del calendari passaran com una centella entre el final de cada estiu i l’inici del següent, com comanda el calendari futbolístic i vital. Naturalment, res d’això no serà cert, i tot continuarà igual, confirmant que la FIFA comanda més que els estats i els tribunals suprems de la Unió Europea, però per uns dies els afeccionats han xalat amb l’anunci, poc abans de Nadal, que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) beneïa la intenció d’alguns clubs de crear una Superlliga europea de futbol, i a més amb els partits gratis! Aviat tornarem a la realitat, i veurem com que el vertader triomf se l’endurà aquest tribunal, que apareixerà com un heroic lluitador anticompetència que garanteix la felicitat dels ciutadans, i naturalment la UEFA, que farà quatre correccions mínimes al seu monopoli abusiu i repartirà altres quatre engrunes entre els clubs per a què tot continuï igual.

Desenganyem-nos, sense renunciar al paradís. La FIFA i la UEFA i llurs aliats de conveniència que fan negoci amb el futbol, com Qatar i Aràbia i els organitzadors dels grans campionats, són subsistemes legals i jurídics amb lleis pròpies, sobretot en afers fiscals, i això no ho canviarà ara una sentència nominalista sobre la lliure competència. No veurem mai que clubs i campionats siguin gestionats pels jugadors, que seria el més lògic perquè són els únics imprescindibles en l’espectacle (amb matisos, tots els altres participants en el negoci són sangoneres), ni veurem la política fora les llotges ni que els clubs deixin de rebre diners públics de manera incessant. Ni veurem partits gratis, per descomptat, ni l’esperit europeu s’enfortirà pel que es decideixi sobre la gespa entre vint-i-dos jugadors que sovint només s’interessen per la llei en relació als impostos. En algun moment potser hi hagué dubtes, però moriren quan l’associació d’afeccionats Football Supporters Europe declarà que «no hi ha espai en el futbol europeu per una Superlliga... separatista».