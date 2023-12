Arriba Nadal i els mallorquins tenim per tradició escriure una carta als Reis d’Orient plena de somnis, il·lusions i regals per a tota la família. Regals que, reunint valors culturals, sostenibles i de quilòmetre zero, van més enllà del materialisme i poden simbolitzar molt més d’allò que són, sobretot si parlam d’artesania.

A Mallorca aquest món és molt variat i la carta és infinita: fang (ceràmica, escudelles, gerres, olles, siurells…), ferro (ganivets, trinxets, forja…) teixits (llengües, esparteria, llatra, senalles…), moda i calçat (capells, brodats, sabates…), menjar (mel, licors, neules, torrons, vins, confitura, formatges, embotits…), ornaments (joies, flors, perfums, ventalls…), música (castanyetes, guitarres, ximbombes…), vidre (vidre bufat, miralls…), art (escultura, pintura, serigrafia…), fusta (cadires, culleres…), pell i cuir… Tot un repertori de productes resultant d’oficis molt tradicionals i d’altres que amb un punt més creatiu i modern s’erigeixen com modes més avantguardistes.

Perquè l’artesania mallorquina reuneix un conjunt d’arts i oficis molt arrelats, on el relleu generacional és tot un repte amb aquelles tècniques més emergents on la creativitat augura un futur més pròsper. La tasca incansable que actualment duu a terme el Consell de Mallorca es basa en la protecció i la difusió de la feina de tots els artesans. Una mostra d’això és l’increment del pressupost d’Artesania amb un 40 % més de crèdit, arribant als 743.000€ que es veuran reflectits a través de la Marca Moda Artesana, la Marca Artesania de Mallorca i els Premis Artesania que en la darrera edició han tingut un 120 % més de participació. A més, Mallorca contempla més de 800 cartes d’artesà i de mestre artesà. Aquestes cartes són un reconeixement administratiu pel qual el Consell està treballant per agilitzar els tràmits i facilitar a aquells artesans que encara no la gaudeixen. La nostra illa està plena de gent qualificada per seguir amb aquests oficis ancestrals que marquen una senya de mallorquinitat i que desperten en els nostres joves vocacions creatives per seguir creant artesania de qualitat.

Fa unes setmanes, la vicepresidenta primera i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, es va traslladar fins a Madrid per donar veu als artesans de la nostra illa i demanar al Ministeri de Cultura que agilitzi les Indicacions Geogràfiques Protegides davant Europa. Així quan la Unió Europea acabi la tramitació del reglament i el faci entrar en vigor, aquí ja estarem preparats per protegir legalment els nostres productes contra les falsificacions, com per exemple els teixits de llengües. Hem de ser conscients que, en aquest cas, tenim un producte molt genuí, que es fa amb molta cura i és únic a tota Europa. Un altre distintiu pel qual el Consell també està treballant és la Marca de Garantia que permetrà distingir els productes genuïnament artesans amb una qualitat concreta.

També tenim el repte de donar visibilitat al nostre producte artesà participant a les fires més prestigioses d’Europa. Però així com la presència dels artesans fora de l’illa és clau per mostrar les nostres senyes d’identitat cultural a la resta del Món, la seva presència al nostre dia a dia també és clau per preservar el nostre patrimoni i cultura artesana als nostres pobles i ciutats. És per això que enguany, més que mai, els mallorquins tenim a les nostres mans escriure la carta a Orient amb l’essència de ca nostra. Perquè, aquest Nadal, demanar artesania de la nostra illa és demanar el millor regal a Mallorca, als nostres artesans i a la nostra cultura.