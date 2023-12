Algú imagina que Messi fitxàs pel PSG, com abans pel Barça, i ho anunciàs sense esmentar el club? O que Nadal divulgàs a mitjans i afeccionats que participa en un Grand Slam sense especificar-ne el nom? Doncs això és el que ha fet el golfista basc Jon Rahm, que aquest mes s’incorporà al LIV Golf, també dit Super Golf League, un circuit professional que es juga arreu del món. Ho ha fet amb un contracte que li garanteix entre 500 i 600 milions d’euros, més els premis i eventuals patrocinis que desplegui durant la competició i el sens fi de premis i guanys publicitaris obtinguts des del seu debut el 2016. El comunicat de més de 800 paraules que penja en la seva web resumeix, ell o una admirable ploma (com a metàfora del teclat), la seva trajectòria vital i professional, els nombrosos títols que ha guanyat, la seva visió del golf i les virtuts de la lliga a la qual s’incorpora («la visió i missió de la qual se centra en realitzar inversions holístiques i sostenibles per millorar l’ecosistema global del golf i desbloquejar el potencial mundial sense explotar d’aquest esport»), sense esmentar que el circuit fou creat per l’Aràbia Saudita com a eina per rentar els crims d’una dictadura amb el desorbitat patrocini i organització d’esdeveniments esportius.

Té mèrit! Potser no vol barrejar la «gran oportunitat per mi i la meva família, (de la qual) estic molt emocionat pel futur» amb l’espònsor del circuit LIV Golf, el mateix país que ha estat repetidament denunciat per practicar la pena de mort arbitrària, judicis polítics manifestament injustos, la tortura sistemàtica, la laminació de la llibertat d’expressió i la discriminació de dones, homosexuals i immigrants fins a extrems inimaginables, o per no danyar el tresor que hi rajarà, i hi té tot el dret. Cadascú fitxa per l’equip i la lliga que pot permetre’s, i els qui ni sabem de golf no tenim cap dret a criticar-ho, perquè faríem el mateix si poguéssim. O perquè sap que la ‘Liga’ de Tebas, que no per atzar en disputa alguna competició en aquell país, ja fa la magnífica campanya «La ‘Liga’ versus el racisme, l’homofòbia, el bullying...», que mescla amb publicitat de la mena «VisitSaudi.com» i «Benvinguts a Aràbia», i no els vol aixafar la guitarra.