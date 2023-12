No acab d’acostumar-me a veure el rètol ‘Guerra a Gaza’ sobreimprès a les imatges de nins rebentats per bombes israelianes. ‘Genocidi a Gaza’, ‘Holocaust a Gaza’ o ‘Camp d’extermini de Gaza’ són títols més adients pel que fan aquests jueus nazis (no, ja no és oxímoron).

A l’Estat espanyol uns militars retirats també van dir que exterminarien a vint-i-sis milions de persones, però no van rebre cap demanda per delicte d’odi (clar, no eren bascos ni catalans ni felanitxers de la CUP). Però com que aquests assassins potencials no tenen el suport dels Estats Units, s’han de conformar amb la «guerra judicial», també coneguda com a lawfare. Amb Podemos han batut el rècord: les organitzacions d’ultradreta, amb Vox al capdavant, han denunciat Podemos més de vint vegades des del seu naixement, el 2014, i no els han pogut condemnar per cap.

El ‘cas Neurona’ és el darrer que els han arxivat. Durant tres anys d’investigació, el jutge Juan José Escalonilla ha mantingut imputat a Podemos amb una desena de causes derivades. És la pena dels ‘1.000 telediarios’. Tan sols amb aquest cas, aquest partit ha sortit indemne de les acusacions de finançament irregular, blanqueig, malversació, falsedat documental, administració deslleial, delicte electoral i apropiació indeguda. El Partit Popular, en canvi, ha estat condemnat per quasi tots aquests delictes, però els seus votants ho deuen considerar mèrits. I Díaz Ayuso falsificant el currículum! Isabel, recorda a Emepuntorajoy: «Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político».

El problema és que durant aquests deu anys, mitjans com La Sexta, amb el capità Voyconello Ferreras i el seu grumet infecte, Mientomasquehablo Inda, s’han fet ressò de les denúncies amb una insistència, una força i una convicció infinites. En canvi, quan s’arxiven les causes, sordina posada. I així, el partit que havia de fer el sorpasso al PSOE ha acabat al grup mixt. L’UDEF, na Susanna i n’Ana Rosa ja poden descansar. Feina feta. Ara el que toca és dinamitar el govern amb l’amnistia. Quatre anys més de guerra judicial policial periodística que en realitat no és cap guerra sinó un atac als de sempre, com sempre.