Encara estic astorat que Sánchez li hagi marcat l’agenda a Biden en el tema de l’extermini del poble palestí. Ha fet honor al pacifisme que simbolitza la rosa i el puny. Ara bé, la ministra d’Habitatge s’ha estrenat afirmant que protegirà a totes aquelles persones que varen dedicar els seus estalvis a comprar una segona residència que ara complementa la seva renda. Segons l’estudi ‘¿Cómo afectará el control del precio de los alquileres a los caseros?’, només al voltant del 6 % de la població té un habitatge per llogar i dupliquen la renda als llogaters. Ergo, una ministra informada, ‘Socialista’, ‘Obrera’ i amb un poc de coneixement, hauria d’haver dit que: «Desinflaré la bombolla immobiliària perquè l’habitatge torni a ser un dret i no un bé de mercat amb el qual s’especula destruint tantes vides». Amb qui viuran els nostres fills quan entrem a la residència, Isabel Rodríguez?

Aquest estiu vaig escoltar l’entrevista que IB3 ràdio li va fer a Maria Gibert, la presidenta de l’Associació de Lloguer Turístic de les Illes Balears. Gibert afirmava que la seva activitat no afectava al preu de l’habitatge. Afegia que al seu poble, Petra, hi cabien més lloguers d’aquest tipus perquè no hi havia pressió residencial. Pentura no ho vaig entendre bé perquè tot d’una vaig cercar cases a Petra per internet i els preus provocaven cremades de tercer grau com a la resta de l’arxipèlag.

A Irvine, Califòrnia, han prohibit els lloguers a curt termini i els preus han baixat. Nova York també ha prohibit els Airbnb. Desconec si la prohibició dels pisos turístics que va impulsar el batle Noguera el 2018 ha tengut resultats positius en aquest sentit, però tot apunta que aquest és el camí.

A Europa, dos estats tenen molt pocs problemes d’habitatge perquè des del final de la II Guerra Mundial han anat creant una borsa d’habitatges públics de lloguer: Països Baixos i Àustria.

Segons el document ‘España 2050’, el nombre d’habitatges a les Balears haurà crescut un 10 % per aquesta data. Una xifra que no resultaria tan escandalosa si tot fos habitatge públic per llogar. Aquesta mesura podria coexistir amb els habitatges turístics de luxe que promociona Gibert, però millor si no ens pren el pèl.