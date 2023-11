Aviat es compliran tres anys de la desaparició del periodista, reporter i escriptor Miquel Vidal Perelló (Consell, 1942-2021), habitual col·laborador d’Ultima Hora. Miquel fou una persona coneguda i reconeguda dins l’àmbit del periodisme esportiu; un referent, un company i, per a molts, un amic. Els seus reportatges a figures internacionals de l’esport encara són referència per a molts estudiosos. La seva singladura en el diari As des de la seva fundació l’any 1967 fou fonamental per consolidar-lo com un dels referents del periodisme esportiu espanyol: allà va exercir la seva professió durant trenta anys i va contribuir a convertir el rotatiu en un dels principals de la premsa esportiva fins arribar a ser-ne subdirector.

Després de tornar a Mallorca el 1998, a més de col·laborar amb diversos mitjans escrits i audiovisuals (entre ells, Ultima Hora) va potenciar la seva faceta d’escriptor i divulgador, donant a conèixer els seus amplis coneixements de l’esport local amb un estil pròxim i alhora rigorós. Gràcies a ell tenim una bibliografia esportiva de referència, de consulta obligada, la qual recull i posa en valor l’esport local, molt abans que altres ho fessin.

Durant el temps que va viure a Madrid exercint el periodisme, malgrat la distància, sempre va fer gala de la seva procedència i, especialment, del seu poble: Consell. Per tot això, entre molts altres mèrits i reconeixements que va rebre al llarg de la seva vida, va rebre el Reconeixement Vila de Consell l’any 2012, màxima condecoració local, de mans del batle Andreu Isern, qui encara avui segueix al capdavant del consistori conseller.

A Consell a seva mà es va notar especialment. Així, la construcció del camp municipal de futbol el 1971 es va poder finançar amb recursos de la Federació Espanyola de Futbol gràcies a la seva intervenció. També fou president del Club Deportiu Consell durant dotze anys en dues etapes. I també fou ell qui va proposar que el nou pavelló municipal, construït el 2005, rebés el nom de la jugadora de volei Cati Pol, una de les figures esportives més destacades de la població (i transcorregut el temps, no es va equivocar). A més, la nòmina de personalitats esportius i d’actes celebrats a Consell gràcies a les seves gestions és inacabable. En suma, Miquel Vidal va demostrar estima i dedicació pel seu poble sempre que va poder, fent d’ambaixador oficiós de Consell durant tota la seva vida.

Atesa la transcendència de la seva figura, al poc de partir el passat 4 de gener de 2021 va sorgir la iniciativa de batiar el Camp Municipal d’Esports de Consell amb el seu nom. El consistori municipal va decidir conduir la proposta a través d’un procés participatiu on la població escolliria entre diversos personalitats de l’esport local; no obstant, la resta de candidats proposats renunciaren a favor de Miquel Vidal i així el camí pel naixement del Camp Municipal Miquel Vidal Perelló semblava un fet. Però ja fos per la COVID-19, la lentitud dels tràmits o qualsevol altre impediment han transcorregut prop de tres anys i el canvi de nom encara no és un fet. No s’entén que qui fou cronista, promotor i valedor de l’esport mallorquí durant més de cinquanta anys de professió encara no doni nom al camp del seu poble natal.

La figura de Miquel Vidal fou d’abast internacional. Per molt lluny que estigués en tot moment va tenir un pensament per al seu petit poble del Raiguer i sempre va procurar que tingués un moment de glòria. Ca seva era tot un museu, sempre obert i accessible per a qui el visités, animant i valorant en positiu qualsevol iniciativa que poguéssim tenir. Per tot això, la seva figura hauria de ser honrada i recordada de manera permanent a través del camp municipal. Molts dels que llegim o escrivim sobre esport no seríem aquí sense ell, recordant el seu llegat i la seva figura, perquè allò que vertaderament fa gran l’obra d’un individu és la qualitat humana que traspua i encomana. I en això, com en altres coses, Miquel Vidal fou triomfador, recordman i campió perpetu. Sense dubte, el Camp Municipal d’Esports de Consell mereix dur el seu nom.