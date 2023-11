Siempre pensé que en las negociaciones para la investidura, el sector independentista catalán de Bruselas, a fin de mantenerse en el escenario y mantener de paso la tensión competitiva, agotaría hasta el último minuto antes de aceptar un acuerdo extremadamente vidrioso, si lo acepta. De ahí que la prensa lleve semanas anunciando el acuerdo inminente. Inminencia siempre en diferido, claro está, pero que exalta cada vez más a las derechas al confundirla con la inminencia del fin del Estado democrático. La persistencia de la inminencia, se podría llamar a esta mierda. ¿Y cómo se consigue eso? Ah, por los detalles técnicos, muy difíciles de cuadrar. Los flecos. Y si de pronto irrumpen los jueces, que también son muy técnicos, ahí la inminencia del pacto de eterniza, a la vez que se frena. Por los detalles técnicos, lo han adivinado. Hace semanas yo tampoco sabía que quiere decir esta monserga de los detalles técnico (nadie lo sabe, son secretos), pero al fin lo he entendido. Detalles técnicos es como se llama a la manera de joder a todo el mundo con mucha técnica, y mantener a los medios en vilo con la exasperación de las expectativas. Una técnica muy usada por los guionistas de series (y sus enloquecidos giros de guion), que fácilmente pueden mantener la tensión sexual varias temporadas, hasta que los protagonistas se vayan a la cama como era inminente desde el principio. Y sin olvidar los flecos. Muy importantes, los flecos. Con borlas y encajes como si fuesen lencería. No veas cómo se calienta la negociación cuando alguien agita lúbricamente los flecos. Donde antes los pistoleros decían «No es nada personal», ahora dicen «Es un detalle técnico». Como el del juez que, ante tanto tecnicismo, ha decidido procesar al técnico de Bruselas por terrorismo. Para técnico, él. Y menos mal que el CGPJ, tras condenar una ley que no existe, no han hecho lo mismo con todo el Gobierno. Qué detalle habría sido. En fin, que desde que sé lo que son los detalles técnicos, les recomiendo que no les hagan ni caso. Ignoro si ahora la investidura es inminente o se demoró por detalles, pero me trae al pairo. ¿Y los flecos? Repitan conmigo. Me la soplan los flecos. Se sentirán mejor.