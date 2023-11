L’inici del nou govern del Consell de Mallorca ha suposat un canvi radical en el tarannà de la institució insular i els veïnats de la Serra hem començat a veure’n els beneficis. El president Galmés arribà amb el compromís d’obrir la institució i apropar-la a la ciutadania i, en pocs mesos, ja demostra ser una persona que practica el que predica. Durant els darrers vuit anys, el pacte d’esquerres s’ha interessat més en sobreviure políticament que en resoldre els problemes reals de la ciutadania. Tanmateix, la Serra necessita d’acció i lideratge per tal de garantir la seva protecció i d’unes institucions properes als municipis, de respostes àgils a les necessitats de cada poble i amb criteris unificats. Així, com un fort vent de Tramuntana que deixa sentir el canvi de temps, aquest nou equip de govern hem començat a fer feina per garantir el futur de la Serra. Dins aquesta legislatura treballarem per l’aprovació d’una Llei de la Serra, reformulant completament el seu text, des del consens amb tots els agents implicats i de la mà dels ajuntaments, les entitats i els propietaris particulars, que són qui millor coneixen les seves necessitats. La nova llei, tenint en compte les característiques i distintes idiosincràsies de la Serra, ha de millorar la seva governança i apostar per la millora de l’operativitat, garantint la sostenibilitat i la regeneració de l’entorn. Cal també lideratge per tal d’afrontar les diferents problemàtiques dels residents, com són els renous o la perillositat de la carretera Ma-10 degut a les carreres il·legals que, tot i no ser competència del Consell, ja ens hem posat al capdavant per donar solució a aquesta històrica reivindicació. Estam potenciant el Consorci Serra de Tramuntana, augmentant el seu finançament, la participació i la representativitat dels municipis. Tot i això, la clara aposta per la Serra de Tramuntana del nou equip de govern es demostra amb la creació, per primera vegada en la història del Consell, de la Direcció Insular de la Serra de Tramuntana per tal d’enfortir i optimitzar la feina conjunta amb els pobles de tan preciosa contrada. Sens dubte, el batle d’Escorca, Antoni Solivellas, amb 24 anys d’experiència en gestió dins la Serra, és la millor persona per posar-se al capdavant d’aquesta direcció. Els veïnats d’Escorca, com tots els residents de la Serra, som un exemple -generació rere generació- de protecció i convivència dins del paratge natural que va fer possible, el 2011, la seva declaració com a Patrimoni Mundial per la Unesco. Per la seva part, Solivellas, juntament amb el seu equip, hem duit al municipi a llocs capdavanters en sostenibilitat. Amb tot, que la resposta de la senyora Cladera sigui deixar caure sospites damunt els residents del municipi, sols representa l’enèsima falta de respecte cap als seus veïnats. Mentre el Partit Socialista invoca fantasmes del passat i segueix, ara a l’oposició, amb la seva característica política de terra cremada, el nou equip de govern, ressenyant en part a una coneguda Santa d’Orléans, mantindrà la Serra en alt perquè la puguem veure d’entre les flames. El Consell demostra que no ha arribat per ser contemplatiu amb els problemes reals de la Serra sinó, ara sí, per comprendre’ls i actuar en conseqüència.