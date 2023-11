El Partit Popular ha iniciat el seu camí de govern en l’àmbit turístic fent seva la paraula sostenibilitat. A cada iniciativa que diu voler portar endavant hi afegeix aquesta paraula màgica, que emblanquina i disfressa les intencions que veritablement hi ha rere cada decisió que va prenent.

Durant aquest estiu hem estat testimonis de fets, actituds i silencis que preocupen, que es decanten de la intencionalitat de desenvolupar una política turística veritablement sostenible.

Al 2022, el govern progressista de les Illes Balears, els principals representants de la indústria naviliera i la patronal dels creuers de passatge regularen i equilibraren l’arribada de transanlàntics a Mallorca, posant un màxim de 3 estades simultànies al port de Palma. Un acord molt celebrat pel propi sector i pels residents de Mallorca com una mesura de sostenibilitat exemplar a tota Europa. Des de CLIA es va destacar l’aposta per la sostenibilitat que proposava el Govern amb l’arribada esglaonada de creuers.

Per al benestar de la ciutadania, és absolutament imprescindible que hi hagi una actuació responsable per part de les administracions, equilibrant els usos de la nostra terra, els turístics, els econòmics, però també els socials i de convivència, d’acord amb les infraestructures que tenim i la mida i la cabuda de la pròpia illa de Mallorca.

Som i hem de voler seguir sent una de les principals destinacions turístiques del món, però també hem de voler que l’experiència dels que ens visiten i la vida dels residents de Mallorca siguin de qualitat i que els efectes negatius que pugui tenir l’activitat turística sigui el menor possible. Això sí, mai hem de caure en la temptació de fomentar i alimentar una indústria turística depredadora, si ho fem, tard o d’hora es complirà la màxima de que el turisme porta implícita la seva pròpia destrucció.

Ara mateix, tenim múltiples queixes dels residents de Mallorca de saturació a diferents indrets de l’Illa. A més, si anem a les opinions dels qui ens visiten, a Alemanya, per exemple, la revista més llegida allà, Stern, qüestiona en un reportatge aquest mateix mes d’agost si ha arribat ja el final del somni mallorquí, per la sensació de saturació i mala experiència que estan tenint a la nostra illa, arribant a definir Mallorca com una illa desbordada.

I davant això, assistim estupefactes a una reacció absolutament irresponsable de l’actual Govern de les Illes Balears, vetllant només un altre cop, pels màxims interessos i beneficis econòmics d’uns poquets, els de sempre, els més poderosos. La Sra. Prohens ha afirmat que hi haurà marge per a més creuers i que més que en la prohibició creu en la regulació.

O estaven prohibits els creuers fins ara? No! Estaven regulats i s’havia marcat un equilibri entre residents, medi ambient, infraestructures i negoci.

I la preocupació incrementa encara més quan, també dins els mateix mes d’agost, el Govern de Prohens posa en perill la protecció a la salut de les treballadores de l’hostaleria, a les cambreres de pisos.

Així, a la primera reunió formal entre hotelers i autoritats turístiques del Govern i del Consell de Mallorca, celebrada durant el mes d’agost, davant afirmacions de la presidenta de l’Agrupació de Cadenes Hoteleres de Balears sobre els llits elevables, al·legant que la mesura no ha de ser obligatòria i no s’ha d’imposar, el Sr. Bauzà, dona la callada per resposta seguit també del silenci del govern de Mallorca.

Aquest fet ha generat una crispació enorme i una gran preocupació en el col·lectiu de les cambreres de pisos, que han advertit que no volen que es toqui la obligatorietat dels llits elevables, per al benefici de la seva salut. Però clar, basta recordar que al mes de març de 2023, la Sra. Prohens ja va deixar molt clar el que pensava d’aquest benefici per la salut de les cambreres de pisos, quan va dir que eren la major beneitura en política turística dels darrers anys.

I a tot això, s’hi afegeix ara mateix el perill de que 9 milions d’euros de fons europeus Next Generation, aconseguits per l’anterior govern d’esquerres, per a la compra subvencionada de llits elevables, es perdin, simplement perquè no s’està traient la convocatòria a temps, perquè no hi ha cap interès en aprofitar aquesta oportunitat.

Exemples que demostren que el PP utilitza la paraula sostenibilitat vinculada al turisme, com a un afegeix cosmètic, per quedar be, sense que en la realitat dels fets tinguin la menor intenció ni valentia de posar límits a l’activitat descontrolada que provocarà efectes nocius per a la nostra illa, els seus residents, i també pel prestigi de Mallorca com a destinació.