L’intel·lectual Mario Vaquerizo i el batle de Palma estan a favor de la contaminació. Al primer encara el pots disculpar, pobre. Però la postura de Jaime Martínez és més mala d’entendre perquè a Ciutat hi ha mig centenar de morts prematures anuals per mor de la metzina aèria. Ara, el Consistori que dirigeix acaba de renunciar a 13 milions d’euros dels fons europeus Next Generation per a busos elèctrics, el Bicipalma i l’eix verd de Cotlliure.

Al·lega que haurien de tornar els doblers amb un 20 % de recàrrec perquè no podrien fer 700 places d’aparcament a temps. La regidora de Més, Neus Truyol, afirma que són excuses, que es pot fer per fases i que ells, quan governaven el Consistori, ja tenien acords amb negocis de la zona per anar complint amb la UE.

Martínez va ser conseller de Bauzá quan aquest també va menysprear 500 milions per a inversions ferroviàries: «Sí, me ha entendido bien. No queremos ni un euro del convenio ferroviario porqué, si hay crisis y hay que apretarse el cinturón, nosotros más. Sí, ya sé que no nos dais nunca una mierda, por eso no lo van a notar: ya se han acostumbrado a ser pobres. Y así me cargo el proyecto estrella de la oposición! Viva España!» Seguint els passos de Bauzá, en quatre anys Martínez haurà enterrat a 400 palmesans i ajudat a provocar qualque torrentada mortal.

Parlant de transport públic, ahir vaig tenir el privilegi d’agafar el darrer bus per anar a l’aeroport perquè avui tanquen tots els Aerotib fins el mes de maig. Encara que vaig tardar dues hores i quart; encara que les freqüències des de Cala Rajada són tan poques com les llums de Vaquerizo; encara que vaig haver d’esperar una hora per fer transbord a Manacor perquè els horaris no estan coordinats; encara que no tenim línia directa com Cala Bona, Camp de Mar, Campos o Can Picafort, dic privilegi, sí. I és que durant cinc mesos m’han permès gaudir d’un servei públic com si fos un turista. Es veu que els mallorquins a la tardor i l’hivern no anam a l’aeroport perquè no viatjam o no hi feim feina. Podrien treure freqüències, qualque línia, però no: treuen tot el servei! Tot! Estimat Aerotib, ens tornam a veure el mes de maig. Com a bon mallorquí, me’n vaig a hibernar.