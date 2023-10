Ells bons mallorquins, els de soca-rel, per educació, parlen sempre en castellà. Els que no hi parlem mai som uns mal educats, uns heretges. Els mallorquins educats fan mèrits parlant una llengua que els oprimeix. Algun dia, o en algun moment, seran reconeguts i premiats per aquest esforç cultural i lingüístic. De moment, tant el PP com Vox, en la seva obsessió per posar Mallorca al capdamunt de l’excel·lència espanyola, no deixen de treballar en aquest sentit. També el PSOE, amb no tanta ostentació, ho ha fet durant anys. Un prova del seu èxit polític i social és la meteòrica carrera que ha fet na Francina Armengol: presidenta del Congreso de los Diputados de Madrid. Quasi res, secretari! Na Marga Prohens, seguint els seus il·lustres paradigmes, no vol quedar endarrerida. Tot el contrari, vol passar-los davant.

Però del que es tracta és de que els mallorquins siguin els espanyols més educats, per donar exemple. En J. R. Bauzá no ho va aconseguir, però na Prohens ho vol intentar de nou. Perquè l’educació en mallorquí, segons ells, passa per parlar bé el castellà. Per exemple, en aquest aspecte jo soc un mal exemple, jo soc un mallorquí mal educat perquè no he parlat mai bé el castellà ni m’ha importat. Dir això en públic segons a quins llocs i davant segons qui és un gran pecat. Fins i tot fa la sensació de que ho faig per provocar. A vegades és així, i m’ho passo molt divertit. No faig mal a ningú, faig bé a la meva llengua, a la meva cultura i al meu país. Puc estar-ne ben orgullós i satisfet. Però la gent, en general, està molt acomplexada i fa tot el possible per ser ‘educada’ i parlar la llengua dominant i imperial, la que reprimeix i oprimeix. L’educació és molt més senzilla que tot això. Un petonet, deia Doris Band, és un petit mossec elegant i ben educat. El pitjor de tot és que l’Estat espanyol ens vol educar, a la seva manera, amb petonassos, per ser més fàcils de governar i esclavitzar-nos millor. En el fons, tot plegat, és de molt mala educació. Jo no em complico la vida i penso que els mallorquins més educats són els que estimen Mallorca.