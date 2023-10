Tengo desde hace décadas a los pies de la cama, apoyada en la estantería, una pala de cricket MRF Genius, de madera de sauce inglés y bordes del murciélago bastante gruesos, que es más adecuada para ciertas cosas que un bate de béisbol. ¿Por qué? Por si las moscas. Nunca se sabe. También abro siempre los armarios de perfil, por la misma razón. Por si acaso. Y mirando el otro día al despertar mi excelente pala de cricket reluciendo bajo un rayo de sol, por asociación de ideas, pensé en la gran cantidad de cosas poco razonables que hacemos exclusivamente por si las moscas. No sea que pase algo. Adquirir ropas innecesarias, vituallas, velas, linternas, herramientas, cuerdas… Disponer de dos móviles, dos gafas, dos trabajos y a ser posible dos amantes, por si acaso. Idéntico motivo por el que los norteamericanos pudientes y previsores se construyen un refugio nuclear en el jardín, junto a la barbacoa, porque quién te dice que no acabe siendo necesario. De hecho, la primera Gran Guerra Mundial ocurrió hace algo más un siglo sin más ni más, por si las moscas, porque numerosos líderes europeos calcularon que después sería peor. Y en efecto, después han abundado las guerras por si acaso, como la de Irak y la actual de Gaza. Si te fijas, es colosal la cantidad de cosas que se hacen por si las moscas. Lanzar vaticinios, esconder dinero bajo una baldosa, guardar facturas, conservar o borrar los correos, escribir novelas, casarse y divorciarse, anotar teléfonos y contraseñas, acudir a chequeos médicos rutinarios. Si el cajón de los medicamentos es un pequeño monumento doméstico al por si acaso, la poderosa industria de los seguros es la prueba definitiva de que las cosas que no hacemos por necesidad, las hacemos por si acaso. Por gusto, apenas queda espacio. La política de alarmas del PP es una política del por si las moscas, que las tienen todas detrás de la oreja. Y aunque todavía no comprendemos bien los mecanismos de la asociación de ideas, claves del pensamiento humano y de la ciencia, yo creo que las ideas también se asocian por eso. Por si las moscas. Lo descubrí la otra mañana, viendo relucir a los pies de la cama una muy exótica pala de cricket MRF Genius.