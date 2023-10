Fa 100 dies que va començar el canvi a les Illes Balears, i els ciutadans han pogut comprovar com el Govern del Partit Popular ha complert totes i cada una de les mesures que va dir que faria dins els primers mesos. Avalats per més de 160.000 paperetes a les urnes el passat 28 de maig, som conscients que la ciutadania va votar un canvi de rumb total de polítiques, i així s’ha fet.

La primera passa va ser l’inici d’una reforma fiscal urgent i necessària. Davant els efectes de la inflació, la pèrdua de poder adquisitiu i la incertesa econòmica a curt i mitjà termini per la conjuntura internacional, creim i defensam que els diners han d’estar a les butxaques dels nostres ciutadans, per augmentar la seva renda disponible. Per això s’hi va actuar ràpidament damunt dos imposts, de gran importància cada un d’ells.

D’una banda, l’eliminació de l’impost sobre successions i donacions en la gran majoria dels casos. Vam dir que seria la primera mesura, i així va ser. No hi ha impost més injust que aquest. Avui, pràcticament ningú ha de pagar per l’esforç de les famílies tenint en compte, a més, que en molts casos els mateixos fills han ajudat a generar un patrimoni pel qual ja no hauran de tornar a pagar.

Però no només això. També s’ha eliminat l’Impost sobre Transmissions Patrimonials als col·lectius amb més dificultats per accedir a un habitatge, una missió que en els darrers anys s’ha complicat enormement i que és un dels principals reptes d’aquesta legislatura. Ja s’està, a més, treballant en l’ampliació d’aquesta reforma fiscal, perquè arribi a altres imposts com l’IRPF. Ens van votar per això, i es té el compromís ferm de complir-ho i tirar-ho endavant.

Vam dir també que una de les banderes del programa electoral i, en conseqüència, del Govern de les Illes Balears, seria la simplificació administrativa, per facilitar la relació entre l’administració i la ciutadania a través de l’eliminació de tràmits i paperassa. L’administració no ha de ser un obstacle. I ja s’hi ha començat a actuar.

Des del passat agost es pot pagar qualsevol tribut local i autonòmic a través de Bizum, un dels sistemes de pagament més utilitzat per la facilitat que proporciona. A més, a l’hora de comprar un habitatge s’ha implantat la Declaració Única Tributària, perquè amb una sola declaració, i no quatre, es generin de forma automàtica totes les liquidacions de tributs locals i autonòmics. I, des de fa tres mesos, s’ha eliminat la cita prèvia a l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb preferència per a les persones majors.

La voluntat del Partit Popular de les Illes Balears és seguir el model d’Andalusia: aprovar una llei òmnibus de simplificació administrativa. Una llei que ajudi a eliminar lleis.

Recentment, el Govern va presentar el sostre de despesa no financera, fixat en 6.365,5 milions d’euros per al 2024, el més alt de la història. Supera en un 7,03% la quantitat del 2023: 418 milions d’euros més. És la primera passa per posar en marxa els primers pressuposts del canvi. Demostram que, abaixant els imposts als ciutadans de les Illes Balears, es poden continuar enfortint les polítiques públiques, i també incrementar la despesa en àrees com la salut o l’educació. Ens deien que no es podia, però hem fet veure que sí.

I tot això, en només 100 dies. El Partit Popular, amb la presidenta Marga Prohens al capdavant, té molt clar el full de ruta que s’ha de seguir, i la responsabilitat de demostrar la confiança que ens van atorgar els ciutadans. El nostre contracte amb la ciutadania no es negocia. Han estat 100 dies de promeses complertes, i així continuarà en els pròxims quatre anys.