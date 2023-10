La presidenta Marga Prohens ha dit que el seu govern ha eliminat el requisit de català de la sanitat perquè vol que fer feina a les Balears «sigui un regal i no un càstig». O sigui: ha dit que la llengua pròpia del país, l’element clau que defineix la identitat mallorquina –la identitat balear en el seu conjunt, amb les especificitats de cada poble i de cada una de les illes–, és un càstig. És una frase ofensiva, demencial, que només pot haver estat dita des del fanatisme, la ignorància i l’autoodi. És una cosa que ja sabem de fa temps els que ens dedicam a la discussió i a la reflexió polítiques: quan tens molt de poder, quan comptes amb el suport i els recursos de tot un estat, d’un poder econòmic enorme, d’uns mitjans de comunicació omnipresents, et pots permetre de dir qualsevol barrabassada, qualsevol mentida, qualsevol pallassada, que tanmateix no et passarà res, que tanmateix els teus aparells de poder ho validaran i ho difondran i ho faran passar per una veritat indiscutible. És el que li passa des de fa segles a l’espanyolisme, en especial al reaccionari: té tant de poder, ho té tot tan a favor, té tan embridades les hegemonies, que no té cap necessitat ni una de pensar el que diu, de raonar-ho, d’argumentar-ho, de fer-ho persuasiu per a qui no forma ja part de la seva massa de convençuts. Per això l’argumentari de Prohens és tan barroer i l’explicació de la seva ideologia és tan cínica i tan primària. En realitat, Prohens té raó que fer feina a les Balears sovint és un càstig, i que cada vegada ho és més, però si és un càstig no és per la llengua pròpia del país, que ella i els seus volen minoritzar i fer desaparèixer. És un càstig perquè accedir a l’habitatge és cada vegada més utòpic perquè els preus estan disparats, perquè disposam d’una xarxa de transports públic molt deficient, perquè tant les escoles com els instituts cada vegada estan més degradats i perquè mestres i professors han de fer feina a cada nou curs en pitjors condicions, perquè la sanitat està infradotada i les llistes d’espera s’allarguen, perquè les Balears es troben cada vegada més explotades per un model socioeconòmic concebut només per afavorir una minoria, perquè l’espoli fiscal amb què l’estat ens xucla capacitat de decisió i recursos és escandalós... El càstig sou l’estat centralista i la ideologia castellanista que vostè encarna, presidenta.