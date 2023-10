A dónde vas España? ¿Que, a qué viene la pregunta? … Quizás a eso, precisamente, sea a lo que viene; a ese no saber ni siquiera lo pertinente que resulta dicha pregunta. ¡Qué le vamos a hacer! El golpe de Estado catalanista, secuenciado en su ejecución, está próximo a rematarse. El gobierno del Estado debió pararlo. Mas, su presidente, en funciones, Pedro Sánchez, lo está capitalizando insólitamente para conseguir su propósito personal; aún a costa de la rendición de la nación que se ofrece gobernar; allanándola a demandas rayanas en la traición. Todo eso para prorrogar su estancia en La Moncloa. Cabe preguntarse: ¿Cuánto tiempo más? La respuesta debe ser: depende de lo que le vayan cobrando sus sostenedores. Lo que no puede saberse anticipadamente, pues las deudas con cierta gente nunca se llegan a concretar ni liquidar. Siempre se adeuda más y más… De momento pagar y olvidar, amnistiar, los delitos que los sediciosos vienen llamando ‘políticos’ cometidos desde 2013, en concreto, de rebelión, sedición, desórdenes públicos, desobediencia, prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, revelación de secretos; además de los cometidos con ocasión o motivo de estos. Olvido que se quiere comprenda no solo la extinción de la responsabilidad criminal, sino también las responsabilidades civiles de cualquier índole. Es decir: todo cuanto estropicio se ha hecho a la ley, a las personas y a las cosas debe quedar impune. Mas, lo que no debiera olvidar la ciudadanía es lo que nunca antes había ocurrido, que es olvidar tanto simplemente para hacer posible la ambición personal de un presidente, a quien no le dan asco los votos de exterroristas ni de quienes quieren destruir la nación; y que eso es sólo la primera en la frente, sine qua non de las condiciones que, de momento, se han puesto sobre la mesa para hacerle presidente. Además de las ‘pelas’, claro y diversas gabeas y otros beneficios. La siguiente, será la autodeterminación. El colmo … que debería impedir seguir hablando. Pero no. El texto de la ley de amnistía, el primero que se ha filtrado, tiene 13 páginas de exposición de motivos y 6 de texto normativo. A estas alturas creo que ya existe otro. Pero apostaría a que no es menos favorable que el que he manejado. Sino todo lo contrario. Todo para justificar lo injustificable. Espero, estimado lector, que como yo mismo, no estime que ¿adónde vas España? sea una pregunta impertinente.