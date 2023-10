Aquests dies s’han complert 100 dies de que la presidenta Marga Prohens va agafar les regnes de la nostra comunitat autònoma per posar-se fil a l’agulla i materialitzar el clamorós canvi de polítiques que varen demanar els ciutadans de Balears dia 28 de maig.

100 dies que han suposat un revulsiu de gestió. La presidenta Prohens s’ha arromangat de valent, des del primer dia, per revertir la situació que duen patint les famílies, els treballadors i els autònoms de les nostres illes. El Partit Popular de Marga Prohens i aquest Govern que ha passat de caminar a córrer, se caracteritza per complir amb la paraula donada.

En els primers 11 dies de Govern, Marga Prohens va accelerar el seu compromís d’eliminar l’Impost de Successions i donacions entre pares i fills, padrins i nets i cònjuges que durant la campanya electoral havia promès que ho faria en els primers 100. Avui, podem dir que les Illes Balears són la comunitat autònoma on menys se paga per aquesta taxa.

A més, també s’ha eliminat l’Impost de Transmissions Patrimonials per a la compra d’un primer habitatge per a menors de 30 anys. Els joves han estat uns dels grans oblidats de l’anterior executiu presidit per Francina Armengol.

Però, Marga Prohens ho té clar: el futur de la nostra societat són els nostres joves. Els hi hem de donar suport, hem d’estar a l’alçada de les seves demandes i des de les administracions els hi hem de facilitar poder tenir un projecte de vida. Sigui quin sigui però que sigui real.

Per això, el Govern de Marga Prohens ha posat en marxa mesures per a facilitar la conciliació. Les famílies demanaven la gratuïtat a tota l’etapa educativa de 0 a 3 anys. No bastava amb un únic curs, no se podia mantenir aquesta injustícia. Per què uns nins i nines sí i els altres no? Però aquesta discriminació s’ha acabat, des d’aquest mateix curs la gratuïtat ha passat de beneficiar a 4.349 famílies a 11.188.

Vuit anys de gestió d’esquerres ha deixat la salut pública desmantellada. Davant aquesta situació, la presidenta Prohens ha aprovat millores retributives de places sanitàries posant en marxa la regulació de les places de difícil cobertura, la creació de places de molt difícil cobertura i ha eliminat el requisit lingüístic. La llengua no és un problema i no serà cavall de batalla del Govern Prohens. Hem d’eliminar barreres per a que els metges vulguin venir a les illes a curar-nos perquè la salut va primer que qualsevol altra cosa

Tampoc ens podem oblidar de com han afectat vuit anys de polítiques erràtiques en matèria d’habitatge. Davant l’emergència habitacional que vivim a les illes, la presidenta Prohens ha aprovat un decret per treure al mercat habitatge més econòmic, tant de compra com de lloguer, amb preus un 40% inferiors als de mercat

D’aquesta manera el Govern dona eines i aporta solucions al problema d’accés a l’habitatge sense consumir territori i a preu limitat. Estam, una vegada més, davant una mesura que la presidenta Prohens s’havia compromés a dur a terme en sis mesos i li han bastat tres per treure-la endavant.

Les Illes Balears caminen cap a un futur on els seus habitants tenguin un futur millor. Avancen i és gràcies a les polítiques que durant els primers 100 dies està aplicant la presidenta Prohens. És un revulsiu de gestió, no atura, duu un ritme frenètic i així seguirà sent. Tenim un programa que té l’aval de la majoria de la ciutadania, el full de ruta és clar i res virarà el rumb de millora que ha emprés.