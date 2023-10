La Asociación Española Contra el Cáncer reivindica la defensa activa de la equidad en la atención durante la enfermedad avanzada y final de la vida con la mayor calidad posible, con un enfoque integral y con acceso a unidades multidisciplinares de cuidados paliativos y el derecho a la información, a la atención de todas las necesidades del paciente y la familia, incluido el acompañamiento por voluntariado y la atención al duelo tras el fallecimiento y a la elección del lugar de fallecimiento, si las condiciones de la persona enferma lo permiten.

A pesar de que desde el año 2009 se está implementando la ‘Estrategia Balear de Cuidados Paliativos’ y que a lo largo de todos estos años el crecimiento de profesionales y programas de dicha estrategia ha sido notable, no todos los pacientes del archipiélago pueden acceder a la atención paliativa multidimensional ni están recibiendo una adecuada atención psicológica en la fase paliativa del proceso oncológico. Necesitamos conocer cuál es la situación real y los recursos disponibles en Cuidados Paliativos para identificar los recursos y necesidades reales en este ámbito.

Por ello y como, a fecha de hoy, siguen sin publicarse los datos del estudio ‘Cómo mueren los ciudadanos y las ciudadanas de las Islas Baleares’ para permitir evaluar con regularidad la aplicación y los efectos de la Ley 4/2015, de 23 de marzo, de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir –el primer y único informe publicado es de 2017– y que vamos a reclamar al nuevo equipo de la Conselleria de Salut, la Asociación y el Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares ya han puesto en marcha su propio estudio para conocer la situación real del acceso que tienen los pacientes oncológicos y familiares a la atención psicológica en cuidados paliativos, una de las áreas primordiales que intervienen en el proceso.

Baleares es una autonomía que tiene una distribución geográfica particular, cuatro islas independientes, con sus respectivos núcleos urbanos y con una población distribuida en núcleos dispersos. La insularidad genera una desigualdad con relación a la atención que reciben los pacientes. Los profesionales dedicados a la atención paliativa deben prestar atención a todos los ámbitos de dicho sufrimiento humano y no solo a los aspectos más médicos o físicos. Para ello, no solo se deben controlar los síntomas físicos, sino también la dimensión emocional, social y espiritual.

‘Comunidades compasivas: juntos por los cuidados paliativos’ es el lema del Día Mundial de los Cuidados Paliativos 2023. Conectar a las personas con los servicios necesarios y al mismo tiempo sensibilizar sobre los desafíos que enfrentamos al final de la vida. El servicio que prestamos desde la Asociación en materia de cuidados paliativos pasa por garantizar el derecho a la información y atender todas las necesidades del paciente y de la familia; incluido el acompañamiento por voluntariado y la atención al duelo tras el fallecimiento. Estamos a vuestro lado.