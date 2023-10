He comentat aquí en els darrers temps la dèria ultraconservadora que s’ha anat estenent, des de Florida fins a Borriana i més enllà, per censurar i prohibir llibres i revistes, sempre en nom de la llibertat, per descomptat, i ara que s’han divulgat algunes iniciatives per afrontar aquesta amenaça, sense esperar que en siguin la solució definitiva, sembla també just explicar-les. La cosa havia agafat extrems absurds, com ho és gairebé tota limitació a la llibertat d’expressió, per exemple posant en una llista restringida el llibre que conté l’innocu poema The Hill We Climb sols perquè fou recitat en la presa de possessió del president Biden, i amb l’argument, segons els perdedors de les eleccions, que «conté missatges d’odi indirectes».

Enmig de l’absurd, i mentre sortosament es manté el refugi digital que permet a la majoria dels llibres censurats continuar vius i disponibles a la xarxa, ha aparegut la bona notícia dels Banned Bookmobile, uns autobusos-biblioteques itinerants que posen a disposició d’escoles i lectors de totes les edats, de manera gratuïta, alguns d’aquests llibres prohibits. La iniciativa, promoguda per la Federació Nord-americana de Mestres (AFT) i la revista The New Republic, s’ha desplegat per diverses ciutats de Florida, un estat on la queixa d’un sol pare d’alumne pot suposar que un llibre sigui retirat de la biblioteca escolar (un fet que, no cal dir-ho, sovint suposa la promoció involuntària del llibre fins a extrems insospitats, i així mateix la creació i el creixement de llistes de llibres atacats que desperten la golafreria, tant literària com ideològica, dels lectors). I en pocs dies s’ha beneficiat de la promoció dels editors, un dirigent dels quals ha assenyalat que «El sistema educatiu de Florida hauria de proporcionar als estudiants la llibertat d’aprendre, i als educadors la llibertat d’ensenyar. Això s’aconsegueix oferint-hi una àmplia gamma de perspectives, per desenvolupar opinions informades i fomentar l’apreciació de la diversitat i la inclusió, (...) en lloc de promoure aquesta onada de prohibicions de llibres i de censura», i s’ha incorporat a les campanyes promogudes per la web de peticions progressistes Move on. Continuarà.