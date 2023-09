Acabas de cumplir 75 años. Me comentabas días pasados, con la serenidad que siempre te ha caracterizado, el título de licenciado en Derecho que acababan de entregarte en la Universidad. Para ello has tardado varios años. No es raro. Tenías que compaginar el trabajo con los estudios. Pero lo has conseguido. Por ello te sientes feliz.

Eres para la sociedad actual, (que la gran mayoría abandona sus estudios a los 15 años), todo un ejemplo de esperanza. Toda tu vida ha sido una continua búsqueda de la verdad, porque la verdad está en el saber no en la ignorancia. Y habrás conocido todos los andares de la humanidad, desde el Código de Hammurabi hasta nuestros días. Te felicito, querido Luis. La mayor riqueza que tiene un país es la cultura, eso lo hace más libre. Un país será más libre en cuanto sea más culto. Es difícil que exista un país culto que se haya sometido a una tiranía. Yo creo que es la gran riqueza del colectivo humano, la cultura, pues es lo que lo diferencia de las bestias. Es el deseo de conocimiento. Alguien ha dicho que «La cultura es lo que, en la muerte, continua siendo vida». Mis felicitaciones, señor licenciado.