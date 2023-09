No s’han sentit els crits de desconsol i els clams de decepció dels vilanovins després que unes de les regates preliminars de la Copa Amèrica 2024 quedassin aigualides i a mig celebrar, el cap de setmana passat, a la capital del Garraf. I ha estat una bona sorpresa, perquè les darreres setmanes un bon grapat de mitjans repetien el mantra publicitari (en bona part pagat amb diners públics, com tot el que envolta aquesta competició) que aquests preliminars eren «un esdeveniment molt esperat per tota la població». Llàstima, perquè els que no van veure del tot els quatre moviments dels barquets, mirant-s’ho des de la costa i a unes quantes milles del camp de regates, hauran d’acostar-se a Jiddah, a l’Aràbia Saudita, on es farà un altre i preliminar numeret de la competició a finals de novembre.

Tanmateix, encara no se’ns ha explicat del tot per què aquesta competició s’adjudicà a Barcelona, que l’acollirà l’any pròxim, com decidiren els caps del Team New Zealand, que triomfaren el 2021 en la darrera edició. El més lògic hagués estat triar el seu país, però sembla que els 90 milions d’euros que els garantia el seu govern -com reconegué son director executiu, Grant Dalton, en unes declaracions a l’RNZ (Radio New Zealand), entre d’altres fonts- no els feien el pes. Aquí, de moment, diverses institucions públiques que inclouen la Generalitat, l’estat, l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona i un sens fi de combos de promoció turística que viuen del diner públic els han regat amb 60 milions, cosa que tampoc no acaba de quadrar. Naturalment, aquest rec de diners públics s’afegeix a les interminables desgravacions fiscals que han obtingut (qui vulgui aproximar-se, pot mirar-se la disposició final trigèsima-sisena dels pressupostos generals de l’estat, llei 31/2022 de 23 de desembre, que n’estableix el règim fiscal ‘específic’), perquè aquesta gent, com els amiguets de la FIFA i la UEFA o similars, no mouen un dit sense haver-se garantit un règim fiscal megafavorable. És ben comprensible, perquè algú ha de pagar tots els costos de les regates, comptant que els vaixells costen entre 20 i 100 milions d’euros i que la publicitat no digital va de baixa.