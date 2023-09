Efectos colaterales (Soderbergh, 2013) es una película sobre las consecuencias de nuestros actos, y de cómo sus efectos pueden escapársenos de las manos. En 1914, Austria pensaba que ganaría la guerra con Serbia en días. Los efectos colaterales fueron 10 millones de muertos y otros 20 millones de heridos. Ahora hay otra guerra, y la idea de que se ganaría pronto con sanciones, no amparadas por un tribunal internacional. Se estimó que la economía rusa colapsaría en 2022 al menos un 10 %, pero según el Banco Mundial (BM), el descenso del PIB fue solo del 2,1 %. Luego se afirmó: colapsará en 2023, pero ahora el BM estima que la cifra será del −0,2 %. Según la Escuela Económica de Guerra de París, el crecimiento industrial y económico ruso general, que ya había sido importante en abril de 2023, se aceleró fuertemente en mayo. El PIB interanual (de producción material) aumentó un 8,7 % y el general un 5,4 % tras el 3,4% del pasado abril. El volumen del comercio minorista ha aumentado un 9,2 %, mientras que el desempleo ha descendido al 3,2 %. Los ingresos salariales reales han aumentado un 10 %. La producción industrial ha aumentado un 7,1 % (un 12,8 % la industria manufacturera y un 1,2 % la producción de materias primas; un 2,9 % la agricultura y un 13,5 % la construcción). Llama la atención en este escenario el desplome del rublo, pero no parece que a las autoridades rusas les preocupe mucho esa circunstancia. Veremos como termina el déficit presupuestario ruso en 2023, pero es probable que siga siendo manejable a medio plazo. Tampoco la inflación es peor que la que sufre Europa. Rusia espera, en comparación con el 2022, un cambio de un 5-7 %, que si la recesión es importante y el rublo se debilita más, podría superar el 8 %. Pero las sanciones tienen efectos colaterales fuera de Rusia. Para Marcel de Graaf, eurodiputado holandés, la UE es la perdedora del conflicto con su posición de títere de los EUA, y las sanciones suicidas que condicionan desindustrialización y recesión económica. El PIB real de toda la región de Europa y Asia Central crecerá un 1,4 % en 2023 o menos. El pronóstico del FMI, sobre el crecimiento económico global para los próximos cinco años, es el peor desde 1990, según Kristalina Georgieva, directora del fondo, y las economías potentes de Europa muestran signos preocupantes de debilidad. El Indicador de Sentimiento Económico (ESI) de Francia fue del -2,5; Alemania -2,4; e Italia -1,1. España está mejor con un +1,5. Occidente (léase EUA) empieza a cansarse de las continuas peticiones de dinero de Zelenski, al no ver un futuro claro en este conflicto. Los EUA han filtrado una conversación telefónica tensa entre Biden y Zelenski, por la constante petición de más dinero y han difundido por primera vez la cifra de bajas. El dimitido ministro de defensa británico llegó a decirle que esto no es Amazon, y la OTAN deslizó la opción de ceder tierras a cambio de entrar en la Organización. Además, a nivel interno Zelenski es mucho menos popular, considera que la última declaración del G20 aceptando el argumento ruso sobre sus fertilizantes es insatisfactoria, y los escándalos de corrupción le salpican sin cesar.