Avui fa vint-i-cinc anys que centenars de mallorquins participaren en la primera Marxa pel Tren de Llevant recorrent les vies abandonades propietat d’SFM. Cinc anys després, l’any 2003, el Pacte de Progrés reobrí la línia fins a Manacor. I passats quatre anys, Antich també arrabassà un conveni ferroviari de 500 milions a Zapatero. I aquí rau el misteri: com és que només arribaren 53 milions? Per què ni PP ni PSOE han enviat mai la resta? I un «es colmo» sampolià: el Govern balear va haver de retornar 37 d’aquests milions perquè Bauzá va aturar les obres fins a Artà, Armengol no les va reprendre i cap dels dos va reclamar el conveni incomplert. Dues legislatures amb presidència del PSIB, una autopista i ni un pam de vies cap enlloc amb la complicitat de Més i Podem! A l’altura de Bauzá.

A què obeeix aquesta actitud tan submisa dels nostres polítics als designis incomprensibles de Madrid per castigar Balears durant dècades com la comunitat on menys s’inverteix per habitant de tota Espanya? La xarxa viària mallorquina cada any està més saturada i l’únic que s’ofereix des de Madrid són més carreteres i autopistes cap a indrets on continuar urbanitzant. En aquest quart de segle, Llevant ha guanyat milers d’habitants, milers de turistes, però hi ha els mateixos trens, depuradores i un hospital esquifit en espai i personal. Res, tots en cotxe, la merda a la mar i si t’han d’operar, a la cua, que hi ha cinc alemanys i dos britànics davant teu. És ver que els busos illencs han millorat un poc i que s’ha electrificat la xarxa ferroviària. Però és que aquí anàvem amb locomotores dièsel i Espanya ja tenia la segona xarxa d’alta velocitat més gran de tot el món.

Existeix una teoria que afirma que la presència d’Indiana Jones al film A la recerca de l’arca perduda no afecta a l’argument. Els nazis haurien trobat l’arca i mort encara que el protagonista no hagués aparegut ni un segon. A Balears assistim a un cas similar. Ens mostren una pel·lícula, però els polítics protagonistes no pinten res per canviar el final de l’argument: Balears sempre a la cua en inversions per a millorar la vida dels seus ciutadans. Aquests vint-i-cinc anys sense tren en són la constatació empírica.