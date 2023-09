Per molt que l’esquerra s’obstini en fer creure el contrari, el govern popular en el Consell de Mallorca no farà ni una passa enrere en defensa de la igualtat plena i efectiva de les dones. Al contrari, es donaran passes endavant. El mandat de la ciutadania va ser ben clar el passat 28 de maig. Es va triar un projecte de govern centrat i moderat, de llibertat i de gestió útil per la nostra terra, que posa la persona individual en el centre de les polítiques i que té especial sensibilitat amb les més vulnerables.

Per això volem deixar molt clar que el govern popular en el Consell de Mallorca tindrà tolerància zero enfront de la violència contra les dones i els discursos masclistes. Les polítiques d’igualtat formen part d’aquest compromís. Per això hem creat una nova direcció insular anomenada ‘de Famílies’, per seguir avançant en igualtat, fer front a l’escletxa social i laboral, impulsar polítiques de conciliació i coresponsabilitat. I la referència a famílies no és fortuïta. No hi ha paraula que englobi més la diversitat i la igualtat que aquesta, siguin del tipus que siguin. Basta d’imposar noms, relats, idees preconcebudes i models. Aquest equip de govern xerrarà de dones, de feminisme, d’igualtat, de diversitat; xerrarem de tot i de tots, i donarem cobertura a tothom sense cap exclusió. Que no hi hagi cap dubte.

Cal, i ho estem veient en les darreres notícies, lluitar de valent per avançar cap a la igualtat real, així com prevenir i rebutjar les conductes sexistes i donar suport a totes les víctimes de violència contra les dones. Dins aquesta línia, acabam d’anunciar el nostre compromís amb la campanya del ‘No i punt!’ per tal d’erradicar les conductes sexistes, i ho fem ampliant la campanya a més pobles i empreses, aportant més informació i millorant la formació. D’altra banda, estam fent feina amb l’Institut de la Dona per garantir un servei de qualitat, coordinat i que consolidi programes eficaços per a la protecció i defensa de les dones. Aquestes són només les primeres passes. Encara que sabem que ens queda un llarg camí, són molts els projectes en els quals ja estam fent feina des del primer dia per avançar cap a la igualtat real, plena i efectiva.

Per això ens sorprèn, alhora que entristeix, veure com l’esquerra no accepta ni reconeix aquest mandat i s’instal·la en la negació i el discurs de la por, llançant missatges falsos, en lloc de fer l’oposició constructiva que Mallorca es mereix. Precisament ells, quan lamentablement patim avui dia els efectes de la mal anomenada llei del ‘només sí és sí’ que l’esquerra balear ha defensat com una ‘bona llei’ i que ha provocat la major desprotecció de les dones en dècades, com la rebaixa de penes a ja 1.155 agressors sexuals i la posada en llibertat de 117 agressors a tota Espanya. Mentre l’esquerra mallorquina vol fer creure que les polítiques feministes estan ara en risc… Lliçons des de la incoherència, cap ni una. Ells, qui no han protegit en aquests vuit anys a les persones més vulnerables, a les menors tutelades per la pròpia institució i que, malauradament, han estat objecte d’abusos sexuals durant el seu mandat mentre ells miraven cap a un altrecostat. Un escàndol sense precedents que ha arribat fins a la Comissió Europea. Els ho avanç: el temps demostrarà que amb el Partit Popular ni pèrdua de llibertat, ni de drets, ni d’igualtat. Avanços en positiu perquè aquesta és una prioritat per a nosaltres. Temps al temps.