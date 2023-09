Eliminant el requisit de català a la sanitat balear, el govern del PP –amb Vox a l’ombra però ben present i determinant– demostra que, segons els seus criteris, els catalanoparlants som ciutadans inferiors als castellanoparlants, i també que la vida dels catalanoparlants val literalment menys que la vida dels castellanoparlants. Encara demostra una altra cosa, però, igualment greu i perversa, i és que la sanitat, en el fons, els importa un rave, i que l’únic que volen quan són al poder –i quan no hi són, també– és reforçar la seva idea d’una Espanya uniforme i castellanitzada. Ineficient i estantissota d’una manera rància i cañí –quasi tot, a Espanya, és carnavalesc i patètic, basta veure el xou repugnant de Rubiales i tot el que se n’està derivant–, corrupta i plena d’incompetents i de ganduls, però uniforme i castellanitzada: al·leluia! La manera més segura de no resoldre mai un problema és dir i actuar fent veure que la solució al problema en qüestió és una que en realitat no ho és. I bé: això és exactament el que passa amb el tema de la sanitat a les Illes Balears.

Tant els espanyolistes nacionalcatòlics del PP com els espanyolistes neoliberalfalangistes de Vox saben perfectament que els dèficits estructurals que afecten la sanitat balear –la manca de professionals per fer-hi feina, la manca de mitjans i de recursos per fer-hi feina més o menys en condicions– són els preus disparats de l’habitatge i del lloguer i el sagnant espoli fiscal que Madrid ens infligeix. Tanmateix, ells diuen que és culpa del requisit de català, un requisit que en realitat no tan sols no faria baixar el nivell dels professionals sanitaris que venen a fer feina a les Balears sinó que el faria pujar: la metgessa o l’infermer que estan disposats a aprendre l’idioma del lloc on van a fer feina fan gala d’un rigor, d’una empatia, d’una capacitat d’adaptació i d’una habilitat actitudinal que els fa clarament més aptes i més de fiar que aquell metge o aquella infermera que no volen aprendre res, que no volen ajudar els seus pacients a sentir-se millor, que per egoisme i per pura comoditat volen exercir la seva professió des del privilegi i no des de la laboriositat i la generositat. Als del PP i Vox, però, i a la immensa majoria dels que els voten, tot això els és ben igual. Dius que estàs malalt, mallorquí? Idò té, una pastilleta d’Arriba España.