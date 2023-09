Hace años conocí a un periodista que había vendido su casa en Ibiza y con el dinero que obtuvo se marchó a vivir a Extremadura, a una pequeña ciudad. Pagaba apenas 400 euros de alquiler y podía vivir con bastante tranquilidad. La verdad es que me sorprendió su decisión al cambiar Ibiza por Extremadura. Explicaba que le agobiaba la isla y vaticinaba que las cosas irían a peor. Aquel visionario no solo describió la situación de Ibiza sino la que viven las islas en estos momentos. Los residentes no pueden acceder a una vivienda si no heredan o tienen salarios muy altos. No solo no pueden comprarse una casa sino tampoco es posible alquilar a un precio razonable. La construcción de VPO son un parche para solucionar el problema que sufren miles de personas, sobre todo jóvenes, que se ha agravado con el incremento de los tipos de interés y, por ende, el encarecimiento de las hipotecas. El precio del alquiler de habitaciones también se ha disparado y la oferta escasea.

Los jóvenes hace años que comparten vivienda porque no pueden alquilarla en solitario. Quizás habría que meditar sobre el ejemplo del periodista ibicenco que vendió su vivienda en la Pitiusa mayor para residir tranquilamente en Extremadura, sin pensar en hipotecas durante décadas con el único objetivo de no vivir siempre agobiado por las deudas. Hace unas semanas leí una entrevista donde se aseguraba que muchos mallorquines comenzaban a comprar viviendas fuera de la isla, bien por las olas de calor o por inversión, pero me temo que ese será el camino que seguirán miles de isleños en los próximos años.

Si por tres veces menos es posible comprar una casa igual o mejor, ¿no es previsible que haya ciudadanos de las islas que vendan sus propiedades para instalarse en algunas comunidades autónomas donde la vivienda está a precios razonables? Hace unos días la nueva consellera de Vivienda, Marta Vidal, planteaba en una entrevista en este periódico algunas de las medidas que adoptará el Govern para poder facilitar el acceso a la vivienda a los residentes, pero me temo que no bastará. Es fantástico rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales para los jóvenes, ceder suelo a los promotores, dar facilidades para reconvertir locales comerciales en viviendas, pero me temo que no será suficiente. Son medidas diferentes a las adoptadas hasta ahora, que claramente han demostrado que eran inútiles, pero la burbuja está demasiado hinchada para que se revierta la situación en poco tiempo. Durante los últimos años nos han intentado hacer creer que vivíamos en una situación idílica, pero era una visión interesada. Además de la falta de la vivienda, hay otros problemas graves que hacen complicada la convivencia y que dan argumentos para emigrar.