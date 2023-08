Poques hores després que l’expresident dels Estats Units, Donald Trump, fos fitxat per la policia a la presó del comtat de Fulton, a Atlanta, dijous passat, ja es venien, a botigues del país i arreu del planeta, una munió d’objectes amb la fotografia (sovint amb el número d’identificació) que l’hi van fer obligadament: camisetes, tasses, gorres, pòsters i tot d’objectes amb la cara de nin colèric que hi posà Trump, i poca broma o gens perquè ja ha fet unes desenes de milions de dòlars amb aquest negoci. Queda per als lingüistes el nom d’aquesta mena de màrqueting, que aprofita l’activitat delictiva (de moment presumpta) per l’enriquiment personal, en la línia dels criminals que obtenen diners amb llurs memòries, i queda per als psicòlegs la denominació que mereix un caràcter que aprofita la transgressió per fer-se amb uns diners que, com en el cas de Trump, es destinaran gairebé de manera exclusiva a pagar els advocats que intentaran defensar-lo. El màrqueting, com totes les branques del saber, no atura de desenvolupar-se, i aquest ‘màrqueting delinqüencial’ (el nom és meu) n’és un exemple més.

A aquesta banda de l’Atlàntic, hom preveu (i tem) que tota la penya de teòrics i polítics que beuen de l’imaginari mental de Trump ja estan preparant una mercadotècnia anàloga. Si li han copiat tot al pobre, figuradament, home, i si n’imiten (sovint barroerament) amb intensitat aquest pastitx ideològic que mescla el dretanisme més cafre amb l’intervencionisme més interessat (sempre disfressat amb discursos liberals: no oblidem, per exemple, l’episodi en què Trump contractà hotels de la seva propietat a preus molt més elevats de l’habitual per allotjar agents de l’FBI...), i el negacionisme climàtic amb l’integrisme religiós (integrisme sí, però del sector que lloga estrelles del porno i proclama que «Quan ets una estrella, pots fer el que vulguis amb les dones»), no dubtaran a copiar-ne aquesta greixosa estratègia comercial, amb l’afegit de guerra psicològica que inclou. No entenc de màrqueting i no goso donar idees, però algú hauria d’anar més lluny d’aquelles camisetes que es van fer amb els apunts comptables de Bárcenas, perquè segur que aquest màrqueting trumpià ha vingut per quedar-se.