Els protagonistes de Mad Max, I’m legend, The last of us o The last man on earth van en cotxo, 4x4, pick up, moto, cavall, veler o, com a molt, a peu. Mai en cap pel·lícula postapocalíptica ha sortit ningú cavalcant en bici. A Hollywood, la bicicleta està prohibida perquè fa els protagonistes poc interessants. Sempre les duen nins (ET o Stranger things) o qualcú molt beneit (Dumb and dumber). És el mitjà de transport més popular del planeta, el que menys contamina, el vehicle postapocalíptic número 1 perquè la benzina caduca al cap de sis mesos. Però les bicis no són cool.

Ara que tenim l’apocalipsi tocant el timbre, passa el mateix amb el cotxe de moda: el SUV (Sport Utility Vehicle). Sembla un 4x4, pesat i poc aerodinàmic, però no té tracció integral i només pot anar per asfalt. Moltes persones el compren perquè necessiten un vehicle alt, s’hi senten segures, pel preu d’alguns models (la població no pot accedir al 90 % dels cotxes que es venen) o per estètica.

No em ficaré amb els pobres consumidors víctimes de més d’una dècada de trepanació publicitària pro SUV. Però deixau-me felicitar als fabricants que han aconseguit que les vendes d’aquests ploms benzinahòlics arribin al 41 % (a EUA arriben al 61 % comptant les pick up) en un moment en el qual hauríem de mirar de consumir menys petroli que mai (i al preu que el pagam a Balears!).

Pens en la indústria de l’automòbil i em veig temptat de posar «normals» darrere el SUV: la mitjana d’emissió de gasos contaminants dels cotxes ha pujat un 10 %! Els SUV elèctrics són encara més Stupid Useless Vehicles perquè se suposa que haurien de primar l’eficiència. Cal un Nuremberg climàtic a la indústria de l’automòbil, ja! I al Partit Poputrump i a Vox-Dei que eliminen carrils bici, també!

En fi, que si mai arribau a veure qualque actor de Hollywood damunt una bicicleta i no el fan quedar com un beneit, pentura tendrem qualque oportunitat per salvar-nos d’aquest apocapocalipsi cada dia més embalat. De moment, la humanitat som Thelma i Louise conduint un SUV cap a l’abisme de l’estupidesa. Cool!