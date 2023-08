Des del seu inici, TV3 va tenir molt clar que havia de ser una televisió universal: partint de Catalunya, havia de mirar al món de fit a fit. Així, va evitar a tot preu convertir-se en una televisió «antropològica», recurs al qual va recórrer amb mesura quirúrgica (El Foraster, per exemple). IB3 va fer tot el contrari. Tampoc descobriré res a ningú si dic que pareix un canal temàtic de cuina fins al punt que en veure l’informatiu hom se sorprèn que el presentador no aprofiti per elaborar un tumbet o una caldereta. Poc més de 30 milions d’euros de pressupost és ben poc i sembla que hi ha una por terrible a perdre la poca audiència que es manté als pobles explorant altres camins. Això, unit a l’auge de les plataformes i que el jovent mira moltes pantalles, però poques són de televisor, deu fer difícil un canvi de rumb.

Personalment, hi ha productes d’IB3 d’alt nivell professional que m’agraden molt: sèries com Pep; informatius com Zoom o divulgatius com Téntol. Només hi ha un programa que em provoca rebuig: Gent de la mar (excepte els reportatges on l’objectiu no és pescar). El dia que hi vaig veure un homo mossegant un pop entre els ulls vaig estar a punt de dessintonitzar IB3 per a sempre. Per a mi, el títol hauria de ser Gent matant a la mar. Res a dir de qui vulgui invertir el seu temps a pescar. Ara, així com està la mar de castigada, fa falta que una televisió pública ho promocioni? És un espai que em provoca quasi tant d’oi com Jara y sedal o l’infumable programa de toros Tendido Cero, de TVE.

Per raons similars, però oposades, crec que el millor que ha fet mai IB3 és Arxipèlag blau. Amb aquesta sèrie, coproduïda per Marilles, la nostra televisió ha mirat al món als ulls i ha demostrat que és capaç de fer un producte digne de la BBC. Tal és la precisió i bellesa de les imatges, el coneixement i la ciència que encapsula cada un dels sis episodis, una assignatura que TV3 encara té pendent. Arxipèlag blau és la més gran demostració d’amor que ha rebut mai la nostra mar. Un exemple del que podria haver estat i del que IB3 podria ser en el futur. Un referent que quedarà a la memòria dels teleespectadors, com la malaguanyada Televisió de Mallorca.