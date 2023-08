Seguro que el avispado lector será capaz de entender si es que yo no soy capaz de explicarme. La política es algo noble, otra cosa es que haya políticos que deshonren con sus formas la cosa pública o que no gobiernen los que usted querría. A lo que iba. Los medios de comunicación públicos son una herramienta muy interesante para que quien gobierna pueda reproducir el modelo de sociedad para el que los ciudadanos le han votado.

IB3 es un servicio público que debe de servir para que la mayoría social representada en el Parlament implemente aquellos aspectos sobre los que quiere poner el acento. Es noble, legítimo y para eso está. Otra cosa muy distinta es utilizar esos costosos medios para conseguir los votos que después a uno le permitan gobernar o pensar que IB3 es de los periodistas. Los medios públicos no son para hacer votos y además nunca lo consiguen. Hacer política sí, hacer partidismo, no, nunca.

Por eso, no tiene ningún sentido que, a día de hoy, haya personas elegidas por partidos como Podemos o el PI, que están en el Consejo de la radio y televisión públicas de Baleares que no están ni representados en el Parlament. Es innegable que Andreu Manresa ha hecho un muy buen trabajo, alineado con la ideología política de quien lo eligió, tanto como que todos sabemos que no lo hará en el futuro con los que ahora gobiernan.