En el darrer any del seu govern, Perro Sanxe i els malvats socis comunindepetarres varen frenar l’ocupació il·legal d’habitatges per primer pic en els darrers 7 anys. Llavors, Fakejoo i els seus amics neonazis diuen mentides perquè són representants de Securitas Direct, marca líder en instal·lació d’alarmes a Espanya? Follow the money: aquí, el negoci de les alarmes mou 1.000 milions d’euros anuals. L’any 2019, la família March va comprar 557 milions d’accions de Verisure, multinacional sueca propietària de Securitas Direct. Paradoxes de la història: els hereus del que finançà el cop d’Estat franquista i la Guerra Civil, ara ens ofereixen seguretat a un mòdic preu. Ja no compren bombarders italians per a matar demòcrates, com el padrí. Tanta sort.

Si qualcú entra a una primera o a una segona residència, es considera violació de domicili, la policia ha d’intervenir d’immediat i poden anar dos anys a presó. L’any passat, només un 5 % de les 17.000 denuncies per ocupacions il·legals registrades van ser d’aquest tipus. Espanya té 26 milions de vivendes, per tant, tan sols va afectar un 0,003 del total. Prop del 95 % restant van afectar locals, edificis o cases propietat de bancs o fons voltor on no vivia ningú: un 0,06 % del total. Lluny d’explicar això o la baixada de les ocupacions, els principals mitjans espanyols, PP i Vox ens deien que si anaves a pegar un capfico al Caló d’es Moro (un capfico retòric), en tornar trobaríes ca teva ocupada. Espanya ocupa la posició número 21 de la Unió Europea en robatoris a domicili però és el quart país amb més alarmes instal·lades de tot el món. Els grans mitjans atemoreixen als ciutadans amb una allau fictícia d’ocupacions perquè cobren milions per fer publicitat de Securitas Direct i companyia. Molts dels propietaris d’aquests mitjans també tenen accions de Verisure perquè els ho van vendre els mateixos March (habilidosos com el padrí Joan). Paral·lelament, durant el 2022 hi va haver prop de 40.000 desnonaments, alguns lligats a suïcidis. Però d’això els grans mitjans no en varen parlar gaire no fos cas que, explicant la realitat, creassin un estat d’alarma que no servís directament per a continuar omplint d’alarmes l’Estat.