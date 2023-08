Les xifres canten: la distribució d’escons al nou Congrés hispànic, si traiessim de l’equació electoral la Catalunya oficial i el País Basc, atorgaria majoria més que absoluta a la coalició entre el Partit Popular i la ultradreta i, per tant instal·laria el greix ultra al cor de l’estat. Suposant que, ni que sigui per uns moments, ambdós territoris sortissin de l’estat i distribuint proporcionalment els resultats definitius del 23-J, el Congrés aplegaria 148 escons del PP, 131 del PSOE, 36 de la ultradreta, 33 de Sumar i 1, els mateixos que tenen ara, de les comparses canària i navarresa, que són el reducte del regionalisme ben entès en aquesta legislatura. A l’hora d’explicar aquesta suposició ucrònica, s’ha d’anar alerta amb la repetida simplificació que els partits i els escons que en quedarien fora (7 d’ERC i 7 de Junts, 6 d’EH Bildu, 5 del PNB i 1 del BNG) són nacionalistes, perquè, tot i que ho són amb tot dret, mai no ho seran tant com els dos grans partits, PP i PSOE, i no diguem la formació d’ultradreta, i deixem de moment en el terreny dels acudits les explicacions que sobre el seu nacionalisme ofereixen Coalició Canària i la Unió del Poble Navarrès.

Les xifres canten, i aquestes canten ben clar: sense aquests vots, que representen la majoria catalana i basca (en el cas català, i en aquesta ocasió, força empatats amb el PSOE estatal) no hi hauria especulacions sobre el futur premier hispànic ni sobre l’executiu que rajaria de les eleccions, ni sobre les polítiques que aplicaria, condicionat per la bancada ultra, que seria imprescindible per governar. Ja saben, la deu del diner públic regant non-stop els espectacles de toros i l’adoctrinament non-stop, molta barra i lliure contra l’urbanisme més o manco assenyat i molt negacionisme climàtic no només de paraula sinó des del BOE, i molts discursos sobre la llibertat, això sí. O sigui que quan sentin el mantra que els partits «nacionalistes» condicionaran el nou govern de l’estat recordin que: 1 s’està esmentant partits que sí, són nacionalistes, però com tots els del Parlament (potser tret de PACMA, si hi hagués entrat) i 2 que si el condicionen serà per evitar alguns disbarats que no tenen cap gràcia.