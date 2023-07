Anda el mundo del cine revolucionado y a la huelga de los guionistas se ha sumado la de los actores, que están en duras negociaciones con los estudios. La era del streaming marcará el nuevo convenio laboral. Entre los puntos que reclaman escritores y actores, hay un punto especialmente curioso.

Las compañías –Netflix, Amazon, Apple, Paramount, Disney, Sony, Warner y Universal– aseguran que ya han mejorado con creces las condiciones de los trabajadores, curiosa palabra en un contexto, el de Hollywood y el mundo del cine, las series y la televisión, donde per se se consideran glamourizado.

Pero no deja de haber una precariedad rampante también tras las cámaras. La patronal ha ofrecido una propuesta respecto a los intérpretes, ante la posibilidad de que su imagen sea utilizada sin su consentimiento en la era de la inteligencia artificial. Y he aquí el drama que aún no somos capaces de dibujar: la inteligencia artificial está empezando a rebanar cabezas de trabajadores. Ya lo han hecho con los ilustradores, ahora le toca el turno a los guionistas y luego, a los actores. Los periodistas debemos ser los siguientes de la lista, me temo.

Ahora que todo el mundo anda loco con la inteligencia artificial y que los alumnos se hacen trabajos de fin de grado con solo pulsar una tecla (qué pena, con lo bonito que es hacer frente a estos desafíos), más gremios claman contra los peligros de la IA. Una vez intenté que Chat GPT escribiera una de mis columnas y el resultado fue decepcionante. Estoy tranquila, de momento. Una Thermomix no podrá sustituir a un cocinero. Pero la masa de las croquetas le queda sublime a ese maldito robot...