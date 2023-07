Sirva este escrito para felicitar al GOB por sus 50 años de existencia, lo cual tiene un gran mérito, no solo por lo que ha hecho por y para Baleares y Mallorca, sino para la multitud de personas que se han sentido identificados con sus acciones.

El nacimiento de una lucha: El GOB nació después Del ´Talaiot Corcat’, pero con un objetivo, que después amplió con una actitud más concreta. ‘Crecimiento Cero’ decían: ¿qué habría pasado en Baleares si hubiesen podido aplicar su única idea, o sea, el crecimiento 0 ó el «no es no»?.

Desde luego sería diferente, para unas cosas mejor y para otras peor. Nunca lo sabremos. Tengo que reconocer, que con sus presidentes o representantes, nunca fue fácil trabajar, no obstante, con los Sres. Pastor, M. Rayó y Miguel A. March entre otros, siempre tuve un trato amable, educado, aunque con diferentes ideas, hay que reconocerles su capacidad de convocatoria en las calles y su didáctica explicativa en contra de lo que fuera, otorgándose ellos mismos y, luego los medios de comunicación «medallas», que no les correspondían en exclusiva, tales como: Sa Dragonera, Es Trenc, Sa Punta de N´Amer y tantos otros, demasiados ejemplos tengo y viví, de que no fue así, porque no hay que olvidar «que no protege quien quiere, sino quien quiere y puede».

Obviando el GOB en sus recuerdos a mucha gente, por ejemplo a Jerónimo Alberti, que con sus votos, salvó Es Trenc, pero perdió todos sus votos personales y políticos en Campos.

Al igual que a Albertí está Francesc Triay y Sebastià Serra y sus grupos políticos que, con su acción política y personal hicieron muchas cosas para proteger el Medio Ambiente y los Espacios Naturales.

El trabajo visual y el de fontanería: una lucha bonita de aquellos tiempos (finales de los años 70) fue la eliminación del proyecto del ‘pipeline’ de Cala Gamba, así como el trabajo realizado en el Parlament balear para la aprobación de la LEN (Llei d’Espais Naturals), basado en los estudios del INESE( Institut d’Estudis Ecològics), trabajo encargado por el entonces Conseller Sr. Jerónimo Sainz (sin ninguna interferencia en su redacción) dirigido por el catedrático y socio del INESE D. Miguel Morey, así como con las aportaciones de Mateo Castelló y Juan Mayol.

Solo a título informativo y para que el lector de hoy tenga conocimiento de causa, creo que vale la pena apuntar que el INESE nació a principios de 1979, fundado por la Cooperativa de Viviendas para Aparejadores, que a la vez, había sido fundada por el Colegio del mismo nombre, que llevábamos trabajando desde 1977 en estos temas como ecólogos y no como ecologistas, definición que explica muy bien D. Ramos Margallef en su libro Ecología.

El GOB siempre ha sido, se lo reconozco, un gran comunicador tanto en lo que dice como en lo que deja intuir, con unos carteles muy didácticos, por lo que quiero volver a felicitarlos por su elaboración, sobretodo, el de Sa Punta de n´Amer, aunque en este caso no sirvió, más que para hacerse propaganda.

Creer que este ingente trabajo que terminó en muchos objetivos concretos, fue «salvado» exclusivamente por el GOB es quizás pecar un poco de …, pues podría contar, pero lo dejo para otra ocasión, si se tercia, porqué realmente apareció por primera vez Sa Punta de n’Amer en los listados previos del INESE, al igual que los encinares des Plà de Mallorca o els Amunts de Eivissa, pero no es este escrito el lugar ni el tiempo (que a lo mejor vendrá) que intentaré situar en las mentes jóvenes del presente a aquellos, entonces jóvenes, que desde los años 75, 80 y 90 hicieron una gran labor, pues las cosas no se hicieron ni consiguieron solas, sino que con el trabajo y la ilusión de mucha gente, entre ellos el GOB.

Hoy es el día de dar la enhorabuena al GOB y a todos los que también ayudaron a salvar el Voltor Negre, la Milana y tantas otras especies en peligro.

En este punto del escrito, por desgracia he tenido que hacer una referencia a Jesús Jurado, recientemente fallecido. Hombre honesto, de ideas firmes, el cual conocí cuando ambos éramos muy jóvenes pues vivíamos en la calle Luna de Portals Nous. D.E.P.

A pesar de esta triste noticia, esperamos que disfrutéis este aniversario, estos 50 Años recordando todo lo conseguido y, con la esperanza, que continuéis trabajando para este País.