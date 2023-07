Tant na Francina Armengol com na Margalida Prohens volen salvar Espanya! Ho han manifestat aquests dies passats, en veu alta i revoltosa, com si fossin dues cupletistes de l’Scandal Cabaret. Na Prohens, des de les nostres Illes Farcides i Atapeïdes de Turisme Arremolinat i de Polítics Podrits; i n’Armengol, des de la capital de Tots els Vents del Món que és Madrid, que quan fa calor no hi fa fred i no hi ha cap platja d’aigua salada on refrescar-se. Estic amb els cabells drets. No saben on s’han ficat aquestes dues! Quina tasca més feixuga que és aquesta de salvar un Estat tan insalvable com el de Corea del Nord!

Sempre m’he topat amb gent que ha volgut salvar Espanya, i sempre m’ha fet por aquesta gent. Sí, perquè creu que els seus contrincants som els que no la volem salvar. I no és que no la vulguem salvar, és que no sabem de què l’hem de salvar, i ni tan sols sabem si Espanya existeix. Si algú ho sap, que em digui què és Espanya? On es troba? A què es dedica? Quina és la seva raó de ser? A més a més, de què i de qui se la vol salvar? De quin perill? De quins enemics? De quina epidèmia esgalabrosa i desconeguda? Quina mena d’entelèquia és aquesta que els seus salvadors anomenen Espanya? Abans de na Francina i na Marga, entre nosaltres ja volgueren salvar Espanya homes de ‘pelo en pecho’ com Jaume Matas i José Ramón Bauzá. Tanmateix varen fer els ous en terra. Tant elles com ells han volgut salvar Espanya de la llengua catalana, de la cultura nostrada, de les nostres ànsies de llibertat i de la nostra singular manera de ser. La volen salvar de nosaltres! El primer que cal per salvar Espanya és desposseir-la del seu odi. Espanya té odi per donar i per vendre: odia tot allò que no s’ajusta a les seves exigències polítiques, culturals, econòmiques, socials i geogràfiques, físiques i metafísiques. Tanta mala herba és mala d’erradicar. Na Marga i na Francina no saben on s’han ficat: no acabaran mai la feina! Ningú no pot salvar Espanya, només ho pot fer ella sola. És un afer intern.