Fa dos mesos vaig veure un youtube de l’humorista Facu Díaz molt graciós que ara fa por. L’humorista explicava que Círculo de Empresarios proposava retardar la jubilació als 72 anys. Díaz investigava els currículums i orígen dels membres d’aquest cercle: o eren directament franquistes, com el papà de Carlos Espinosa de los Monteros de Vox (marqués de Valtierra), o fills de (papà) franquistes. Un munt de gent «feta a si mateixa». Una pandilla de pijos que no en van tenir prou amb el que varen robar els seus avantpassats amb el cop d’Estat que varen fer i la Guerra Civil que provocaren. Amb els milers d’assassinats i subseqüents robatoris de propietats que encara no s’han tornat als seus legítims hereus. Per altra banda, els escàndols econòmics en els que s’han vist involucrats els seus membres no són pocs. Díaz, havent descobert tot això, es demana com és possible que no estiguin tots a presó. Aquests són els que volen que els treballadors d’aquest país fitxem a la feina fins a la mort, cosa que ells no han fet en sa vida.

L’any 1931, es va regular per primer pic la protecció laboral a la Constitució de la Segona República. Després que el moviment obrer fos esclafat a la Guerra Civil, després d’anys de lluita durant la dictadura, l’any 1966 s’aprova la Llei General de la Seguretat Social que establia l’edat de jubilació als 65. L’any 2013, el govern del PSOE de Zapatero la va retardar als 67 amb l’excusa de la crisi econòmica. Zapatero també va ser el primer a congelar les pensions, un camí que fa seguir i aprofundir «eme punto» Rajoy. I ara, en plena campanya electoral, arriba la part que fa por: la ministra socialista, María Jesús Montero, diu que aquesta proposta del Cercle de Presidiaris s’ha de debatre perquè és genèrica i s’hauria d’adaptar a la feina que desenvolupa el treballador afectat: s’ho planteja seriosament! Terror! María Teresa Pérez, dirigent de Podemos, ho va tenir clar: «Que se’n vagin a prendre pel cul!». He vist persones de 72 anys i més fent feina a benzineres o a supermercats dels Estats Units i fa plorera. L’onada trumpista internacional lluita per estendre això. Només faltava que el pseudosocialisme patri ho veiés amb normalitat. Tremol!