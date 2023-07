En 1968, Roman Polanski dirigió la película La semilla del diablo. Interpretada por Mia Farrow, cuenta la historia de una joven mujer que se queda embarazada del demonio. En 1973 se estrenó la película El exorcista. Protagonizada por Max von Sydow –actor habitual de Ingmar Bergman– obtuvo un éxito mundial que llegó hasta los aledaños del Oscar y los fondos de la Biblioteca del Congreso donde se guarda una copia. En 2023 se ha estrenado Nefarious, reflexiones de un asesino en serie. Condenado a la pena capital, Nefarious no puede ser ejecutado porque existen dudas acerca de su capacidad cognitiva. En el estado de Oklahoma, USA, donde se supone que transcurren los hechos, el reo tiene que encontrarse en el pleno uso de sus facultades mentales al sentarse en la silla eléctrica. Para diagnosticar, pues, su estado de salud lo visita un facultativo al que nada más llegar le comunica: «Tú no tienes nada que decidir sobre mí. Yo soy un demonio». «Soy un ángel caído y no puedo morir». El médico es un científico, materialista, seguro de sí mismo, orgulloso de la sociedad en la que vive. Una buena persona «¿Ah sí? ¿Buena persona tú?» –replica Nefarious- Tú eres tan asesino como yo. Has mandado matar a tu madre. Acogiéndote a la eutanasia has dado muerte a tu madre para no tener que cuidarla y cuando salgas de aquí el hijo que esperabas ya no vivirá. Tu pareja lo habrá abortado porque tú no quieres cuidar de tu hijo. Cuando salgas de aquí te comprarás unos pantalones, una camisa, unos zapatos de marcas exclusivas fabricados por niños esclavos. Tu mundo es un mundo donde pronto gobernaré yo. Precisamente porque nadie cree en mi existencia, tu universo pronto será mi universo».