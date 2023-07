No es que no me enterase de que el PP, ganador de las elecciones, gobernará Baleares en solitario, y de que Marga Prohens, su entusiasta lideresa, será investida presidenta del Govern gracias a la generosidad de la ultraderecha. Pero me daba pereza hacer comentarios, y además, tampoco tenía nada que decir. Si no tienes nada que decir, cállate, dicta la sensatez. La profesionalidad, en cambio, dicta lo contrario (si todos los que no tienen nada que decir callasen, un silencio sepulcral se abatiría sobre el mundo, asustando a la gente), por lo que tras unos días de esporádica lucha interior, ganó la profesionalidad. Que naturalmente, siendo como es, lo primero en lo que se fija es en la generosidad irrepetible de Vox, que ha sido noticia nacional, al permitir a la señora Prohens gobernar en solitario (es un decir), y hasta jactarse, más contenta que una pascuas, de haber hecho lo que prometió hacer. No meter ultras en el Ejecutivo. En la presidencia del Parlament y en los Consells, sí; en el Govern, no. Una soledad vigilada bastante rara, más parecida a una celda de castigo. Donde también se está solo, pero cómo. Además, nuestra feliz presidenta gobernante en solitario también firmó y acató 110 prescripciones programáticas, que son como una cadena de 110 eslabones, de las que limitan mucho los movimientos. Y qué eslabones. Eutanasia, tauromaquia, idiomas, familia, inmigración, libertad, impuestos, géneros, negacionismos variados, etc. Cosas muy culturales, en fin, porque si algo brilla en la ultraderecha es su afán cultural. Muchos ya se ven buscando la camisetita verde, de cuando el pionero Bauzá. Para mí que el PP, y la que desde hoy será nuestra presidenta, fue poseído a escala nacional, mediante un conjuro numérico (votos, escaños, etc.) por un espíritu maligno pretérito (un espectro, un diablo, un dybbuk), y como ya lo tienen dentro bien metido en los sesos y manejando el cotarro, es igual si están solos o acompañados, si gobiernan en solitario o en coalición. Un individuo poseído, solo nunca está. Acarrea siempre al inquilino espiritual, que a veces, mientras mata moscas con el rabo, asoma la nariz, y a veces no. Según convenga. Total, que Marga Prohens gobernará en solitario, por así decir, oficialmente. Entenderán que yo no tenga nada que decir.