Mentida i pseudociència estan a l’essència de l’ADN de l’extrema dreta des del seu l’origen. Ho demostra la SS-Ahnenerbe, entitat creada pels nazis per a impulsar les teories pseudocientífiques sobre la raça ària. Per això hi ha tants antivacunes entre els feixistes.

Vox demostra que és un partit neonazi cada dia expandint el seu missatge d’odi contra l’esquerra, les dones, les persones trans, homosexuals, immigrants, independentistes... Inventen problemes basats en mentides com ara que hi ha milers d’ocupacions o que ETA és viva, i els grans mitjans les difonen sense treva com fan a la ràdio amb ‘Nochentera’.

A Balears, ultradreta i mitjans afins han creat la bola que els metges no volen venir per culpa del requisit del català, amagant que amb el sou que cobren no paguen ni la porta del pis. Fins i tot asseguren que el castellà està en perill que és tant com dir que hi ha dèficit d’aigua salada a la mar. Però quan tens un exèrcit d’Anarosas, Grisos i Ferreras, el gota a gota mediàtic fa forat i tapa.

Als votants de dreta and beyond els hi sua que els seus partits siguin els més corruptes d’Europa, que visquin de les subvencions que denuncien, que s’apugin el sou fins a l’infinit o que les mentides que creen els seus ‘ahnenerbes’ siguin demencials. «Van con ello» perquè els seus gurús mediàtics repeteixen les mateixes cançons a totes hores i aquestes fake news són les que acaben votant sense manies.

Però a Balears, una part d’aquests votants van demostrar que tenen un límit: diguem-li «Frontera Bauzá». Prohens ja l’ha traspassada pactant amb Vox l’atac al català. L’embalada del PP per confondre’s amb Vox que abanderava Ayuso, ara és obligatòria. Ha quedat clar amb la baixada de pantalons històrica de María Guardiola a Extremadura ordenada pels propietaris madrilenys del partit. El gran capital, el que diu a quina altura vol els pantalons de l’Estat, ara vol feixisme. Prest veurem si el votant popular també tolera la feixistització del PP o hi ha comunitats on tornen a demostrar que no per ser de dretes es mengen qualsevol merda (com fan els esquerrans i antifeixistes que passen d’anar a votar).