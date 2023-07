Des que soc nat porto centenars d’operacions d’Estat a tots els racons del meu cos i de la meva ànima. Per no dir milers. Aquestes setmanes i dies passats n’he patides unes quantes dotzenes. La majoria d’elles al moll de l’os dels nostres estimats i maltractats Països Catalans. Quins cirurgians més incompetents i agressius que tenen a Madrid! No es conformen en provocar-nos tot tipus de ferides profundes i lesions de llarga durada, sinó que ens mutilen les parts més íntimes i els òrgans més essencials. Quina poca vergonya que tenen i practiquen! L’Estat espanyol no para d’exercir greument tota mena d’atemptats en contra nostra i seva. Els comesos al País Valencià, amb recochineo toreril inclòs, és dels més incultes i feréstecs que hàgim vist mai. A l’Ajuntament de Barcelona, perpetrant un transplantament a la força a l’alcaldia, és de jutjat de guàrdia i de Museu dels Horrors Polítics Universals. I què direm del què ha passat i està passant a les nostres beneïdes Illes Balears del nostre cor, que és a punt de deixar de bategar! Aquest tal Le Senne, un ultra, que em pregunto si té cervell, no s’atura de dir i de fer barbaritats, totes elles orquestrades i dirigides des de la seva seu central, madrilenya i ultracavernària.

El pitjor és que hi ha una majoria de súbdits, agenollats, que li voten les gràcies. Com les voten a l’Estat espanyol en general, el qual té l’única obligació de garantir la salut política de tots i cadascun dels ciutadans. Quin Estat més miserable que és Espanya! Espanya, per aquest camí, va directa al precipici. Però el seu objectiu principal, i cap altre, és la dissolució definitiva dels Països Catalans i de tots els que no pensem com ella pensa que pensa. Aquesta és la seva Operació Major d’Estat. Cal ser conscients, però, que en el nostre cas, és que depèn de tots els catalans el que la seva cirurgia anihiladora sigui un fracàs. Només que aconseguíssim mantenir ferma la flama de la nostra dignitat, cultura i llengua, assoliríem la pròpia i genuïna llibertat.