Des del dissabte dia 17 ja tenim nou batle a Palma sorgit de les urnes. Jaime Martínez ha tengut la valentia de voler bregar en solitari. El meu punt de vista és que va fer un discurs encertat i respectuós amb els que deixaven el seu escó. Va demanar a l’oposició centrar-se a la missió que els du a obtenir el càrrec de regidors: «Estenc sa meva mà en els grups de l’oposició per tal que qualsevol tema menor no ens descentri de sa nostra autèntica missió...» I va demanar l’ajuda i col·laboració de tothom: «Ajudau-me en aquesta missió i així estarem ajudant tots en els ciutadans de Palma. Sempre estaré obert a cercar consensos en tots els partits polítics, obert en el diàleg, obert en el teixit associatiu, al món empresarial, a les pimes, als autònoms, obert als sindicats i les entitats socials i veïnals, obert a escoltar perquè entenc que és la meva obligació natural».

Ara és necessari un període de confiança per part de tots. De moment, ha començat bé, visitant la policia municipal per tractar els temes més conflictius i incívics de Palma i que tant preocupen a la ciutadania: patinets per voravies, pintades i okupació. Hauria estat original que, després de tant intentar regirar-nos i fer-nos por per part d’en Hila dient-nos ‘que ve el llop’, quan li va entregar la vara de comandament a Jaime Martínez, aquest li cantés: «Hola, mi amor, yo soy tu lobo», de la cançó Caperucita feroz.

Llavors, el dimarts dia 20 quedà constituït el nou Parlament de les Illes. Al PP no li va quedar cap altre remei, per poder governar, que donar-li la presidència a Vox, i negociar alguns punts de programa. Aquest fet ha estat molt criticat per diverses entitats socials i el mateix PSOE. Si el PSOE, en una estratègia positiva, hagués anunciat de principi la seva abstenció, no els hauria donat a Vox una mà perquè entressin i els hauria barrat el pas, però no els interessava perquè així ara poden criticar al PP i intentar posar a molta gent en contra seva. Vox donarà problemes al Govern, a pesar que, sortosament, se n’ha anat en Jorge Campos a Madrid. Segur que, amb la seva arrogància i extremisme, així com també amb la seva ignorància sobre la nostra llengua, ens donaria moltes jornades desafortunades i pernicioses.