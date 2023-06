Los hebreos, pueblo antiguo y bíblico, lo saben desde hace 5783 años. Que todo es cuestión de palabras, y si no se puede cambiar la cosa, se cambia el nombre de la cosa. Ellos lo expresan mejor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. La traducción es algo chapucera y polémica, y por verbo se puede entender también pensamiento, palabras, lógica, razón, etc., es decir, esa murga que en política se entiende ahora por relato, y que es ya una especie de tic nervioso verbalizado. Pero es igual, porque como estamos viendo a diario con el escabroso tema de los pactos del PP y Vox, que por cierto presidirá nuestro Parlament, esta ultraderecha centrada está centrada precisamente en una docena de palabras, que esperan cambiar o abolir. Crisis climática, por ejemplo. Igualdad, que les saca de quicio y no admiten que tenga rango gubernativo. Violencia de género, un invento diabólico que debe ser llamado conflicto intrafamiliar o, como mucho, violencia contra las mujeres. También insisten en la palabra libertad, pero sólo en su aspecto idiomático y docente (elección de colegio), o comercial, que al parecer son las libertades que corren grave peligro en estas islas y en el mundo.

En cambio, las palabras nación, y patria, no se deben ni rozar; las tiene incrustadas en el cerebro como reliquias sagradas, auténticas catedrales góticas de la mente (de los godos). Palabras y más palabras, todo palabras. Una batalla terminológica y semántica, vaya por Dios. El verbo inflamado de Vox se basa en la palabrería, y como incomprensiblemente todos les siguen la corriente, incluido Feijóo, ya llevamos semanas sin hablar de otra cosa. De vocabulario, de los nombres de las cosas, de gramática parda. Yo también sé de toda la vida que la mayoría de conflictos son palabrería, pero nunca había visto un caso tan exagerado. ¿Quiero decir que al ser las arremetidas de la ultraderecha cuestión de palabras, qué significa esto y qué esto otro, carece de importancia? Al contrario, su importancia es máxima. Porque cambiando el nombre de la cosa (mujer, libertad, violencia, derechos), sólo hay que esperar tumbado a que la cosa cambie por sí misma. Por inercia lingüística. Y en esas están.