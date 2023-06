Por la llamada Revelación de Sturgeon (Theodore Sturgeon, escritor norteamericano de ciencia ficción célebre en los años 50 del pasado siglo), sabemos hace mucho que el 90 % de todo es basura. Y al decir todo, esa revelación, postulado o principio de Sturgeon se refiere a todo. Cultura, política, arte, ciencia, trabajos, ideas… Todo, incluyendo filosofía y literatura. Este dato ajusta con la Teoría de la Estupidez de Carlo Cipolla, historiador italiano, y con sus cinco leyes fundamentales, que determinan que siempre se subestima el elevado porcentaje de estúpidos en circulación, y que este permanece estable en cualquier grupo humano, ya se trate de obispos, abogados, premios Nobel o escritores de ciencia ficción. La relación entre la estupidez y la tasa de basura mental que genera es tan directa que no requiere demostración, y si las leyes de Cipolla y la revelación de Sturgeon, ambas bastante pavorosas, se confirman mutuamente, será que no van muy desencaminadas. ¿Por qué el 90 % de todo es basura? Por las cinco leyes de la teoría de la estupidez. Si observamos estadísticamente dónde abunda más la basura, encontraremos la mayor concentración de estúpidos, y de rebote, la cosa más estúpida del mundo. Y he aquí mi aportación a este asunto de permanente actualidad. He descubierto un ámbito en el que ese 90 % se eleva hasta el 91 9 %, digamos el pico de la curva de basura. No, no es la política, ni la religión, ni el psicoanálisis, ni las pseudociencias, ni el nacionalismo. Es el vasto imperio del espectáculo y los entretenimientos, donde todos los cretinos son especialmente bocazas, muy creativos y resabiados, y emiten colosales tonelajes de basura contagiosa por un tubo (internet), excediendo la ya elevada media. El ser humano es el único animal que se aburre, y como nos aburrimos muy mal, somos capaces de todo para aliviar el tedio. Hasta guerras mundiales hacemos por aburrimiento. Es normal que en ese ámbito del entretenimiento se acumule estadísticamente (y espectacularmente) la basura, y que al reunir a los necios más activos, sea la cosa más estúpida del mundo. ¿Y sirve de algo saberlo? De nada. Sólo por si a alguien le pica la curiosidad.