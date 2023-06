Ei! No sé a qui votar. Ara s’han ajuntat Més i Sumar. Però na Francina mirarà per ses illes, segur» m’arria una amiga per Whatsapp. Li vaig haver d’explicar qui són els reis d’Orient, que els ratolins no deixen doblers per dents i que n’Obregon, més que una padrina, és una sonada.

Tenir nins! Si haguéssim de parir els homes, tenint en compte la magnitud dels caparrots dels bebès i els xaps que fan per extreure’ls, ja ens hauríem extingit. Només amb la criança ja quedam extenuats de per vida, i això que la majoria no duim implantat el radar nocturn detecta plors. Ara, si ets Ana Mato, exministra de Sanitat del PP, no et cal: «Mi momento preferido del día es por la mañana, cuando veo cómo visten a mis niños», la frase més «pija» de la història.

Val a dir que tenir fills deixa bons records, però poques ganes de repetir. Per això, quan la creadora de ‘Bad guy’, Billie Eilish, diu que prefereix morir a no tenir fills em deman si no li ha arribat que Sibèria ha superat els 40 graus o que al Canadà estan 20 graus per damunt de les temperatures habituals amb centenars d’incendis en marxa. El fum canadenc fins i tot ha envaït Nova York. Allà na Billie encara ho té més magre perquè parir costa entre 30.000 i 50.000 euros; cridar una ambulància 2.500 i si t’han de posar un bypass, 70.000 eurarros. Per això és tan important posar un bypass electoral a polítics decidits a privatitzar la sanitat com Mato, lladre condemnada per la Gürtel. Aquests són els miserables sense ànima que volen que treballadors com tu i jo morim per no poder pagar un tractament.

T’imagines que a na Marina Berlusconi, la major de les filles del feixista aquest que ha mort, li tocàs Mediaset en herència i no fos d’ultradreta. Que llavors Telecinco o Cuatro explicassin com s’estan venent la sanitat pública perquè la casta que se la va quedant pugui veure com vesteixen els seus fills? Llavors la meva amiga m’enviaria aquest Whatsapp: «Miquel, tenc claríssim a qui votar!». Clar que encara quedarien ABC, La Razón, El Mundo, Antena 3, La Sexta, 13TV... emblanquinant el cervell dels treballadors perquè votin a qui els vol robar la sanitat. Si fins i tot IB3 encara està plagada de caps nomenats per Jaume Matas!