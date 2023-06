Senyor Hila, que vostè perdés enguany les eleccions estava cantat. Ja li vaig advertir que el perjudicaria no fer cas a les demandes de la plataforma ‘Pere Garau, molt més que Nuredduna’, que representava l’opinió de molts de veïnats del barri i comerciants del mercat, quan vostè hi havia guanyat les anteriors eleccions sols amb un regidor més que l’oposició. Però a més, tampoc va escoltar als veïnats de Santa Catalina, quan es queixaven d’excés de renou i incompliment d’horaris nocturns; inclús, es va atrevir a dir que denunciaven, fins i tot, «a la gent que passeja pel carrer».

També va tenir la barra que el tancament de la campanya electoral es fes a Nuredduna, per representar la seva victòria sobre els veïnats de Pere Garau que no estaven d’acord amb part del projecte. Crida l’atenció que els dos barris on ha tingut més confrontació amb els veïnats hagin estat els que més vots han donat al PP. ¿Coincidència o càstig per no escoltar?

A més, podem afegir la despreocupació per dotar de clavegueram d’aigües brutes a Son Espanyol i altres petits nuclis o que no acceptés cap de les recomanacions de la plataforma ‘Patinetes y bicis a raya’ per solucionar el greu problema dels patinets per damunt les voravies. I què em diu del conta arbres, etc. La llista és massa llarga.

No volia escoltar les demandes dels veïnats, fins al punt de gastar, a Nuredduna, gran quantitat de doblers públics en publicitar el projecte que a vostè l’interessava per satisfer el seu ego, per demostrar que era el rei del mambo i qui comandava, juntament amb Angèlica Pastor. Ara ja ha vist que qui comanda són els ciutadans i s’estimen més altres opcions. Per molt que ens vulgui espantar dient ‘que ve el llop’, la gent ja no té por a aquests missatges simplistes. El que vol són fets i que se l’escolti. El poder torna sords i cecs a qui ho aconsegueix. Esper que els que ara entraran sàpiguen escoltar perquè cal recordar que som els ciutadans qui votem i decidim. El batle de Puigpunyent, Antoni Marí, també del PSOE, que sí sap escoltar i és proper als veïnats, ha estat premiat amb una molt ampla majoria absoluta, tot el contrari que Hila.