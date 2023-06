Veo en Facebook el post de un periódico que me llama la atención: un miembro de la candidatura del PSPV-PSOE al Ayuntamiento de Valencia renuncia a los comicios del pasado domingo porque ha sido detenido por una pelea. La noticia agrega que el susodicho pertenecía a los Latin King, tal como suena. Leo la noticia al completo, que me saca de mi inicial perplejidad y, seguidamente, paso a leer lo comentarios con una sonrisa en la boca y frotándome las manos. «Para pertenecer al PSOE los requisitos son saber robar, tener antecedentes de todo tipo, mucha familia para colocarla bien y saber engañar»; «Estos sociatas no se conforman con los etarras»; «Entre mafiosos, etarras, pandilleros y putos chorizos anda el juego»; «Ahora para entrar en política tienes que ser etarra, golpista, putero, latin king, mamporrero, extorsionador, comunista bolivariano con el fin de arruinarnos a nosotros y enriquecerse ellos».

El 90 % de los comentaristas no ha leído la noticia, únicamente el titular. En ella se explica que los Latin king en Valencia no es más que una ONG que ayuda a salir a los jóvenes de las bandas latinas y no la lamentablemente conocida banda callejera, pero está claro que la intención del periódico, de derechas para más señas, es crear controversia porque saben que la mayoría de los lectores no pasa del titular. Evidentemente, es desafortunada la elección del nombre porque de buenas a primeras conduce a una lógica confusión. La persona detenida es miembro de esta ONG y mediador intercultural, tuvo una pelea, algo a lo que nadie está exento, y a resultas de la misma fue víctima de una extorsión por parte de uno de estos chicos a los que trataba de ayudar y sabía que se presentaba por el PSOE. Si los internautas se dignasen a leer la noticia al completo, hubiesen tenido toda la información. Pero para muchos mola más golpear antes que preguntar.