En tota elecció, els votants fan ús de la seva fisiologia. Segons predomini una part o altra es poden fer quatre grups: els que voten amb el cap, els que ho fan amb el cor, aquells que ho fan amb el plexe solar i els que ho fan amb el baix ventre.

De cada cop més, les majories es formen a partir dels que voten des de les emocions (plexe solar), amb el suport dels que ho fan en un determinat sentit perquè els dona la gana, perquè ells són així (ho fan des de l’entrecuix). Més minoritaris semblen ser els sectors que voten amb el cap, i això que aquí s’inclouen els que tenen interessos egoistes, que poden ser tan racionals com els solidaris. També minoritaris són els que voten amb el cor: les emocions primàries, com més va més, s’imposen als sentiments.

No hi sol haver tipus purs, sinó predominis d’una o altra tendència. Així, es poden donar barreges d’elles, unes més factibles que altres. Per exemple, es pot votar en un 70 % amb el cap i en un 30 % amb el cor. Però hi ha combinacions problemàtiques: la racionalitat, tant si és interessada com no, en principi, és incompatible amb el baix ventre.

Tanmateix, molts ciutadans van bastant desbaratats, i el seu capteniment bipolar els permet votar a la vegada amb el cap i amb els genitals. La democràcia té això, però no estava pensada per això.