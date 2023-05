Passeig per Palma ja plena de gent en el mes de maig. En els mesos més estrictes de la pandèmia de la COVID les ciutats van ser reduïdes a quasi no res. El bullici de Ciutat va quedar confinat entre les quatre parets de ca nostra, amb una sola escletxa per a les feines, l’educació, la cultura, les relacions: Internet. La xarxes van servir per contrarestar el silenci i la solitud de les ciutats que ara es rearmen i que, malgrat tot, i més amb l’aparició de la intel·ligència artificial fa que ens demanem quina és la relació correcta entre les persones i el què vehiculen els ordinadors, les tabletes o el telèfons mòbils.

«La Ciutat és un llibre», diuen que deia Víctor Hugo. Me trob amb l’afirmació de que «La meva casa és un llibre» en boca de Mey Zamora qui destaca com la llar es va erigint en un personatge més de molts relats recents. Els espais de convivència, la vida domèstica i privada ocupen un lloc prominent en un ventall d’escriptors. I aquí cal citar a Xavier de Maistre (1763-1852) qui escrigué els seu famós Viatge entorn d’una habitació, com a resultat de l’arrest domiciliari a Torí durant quaranta dos dies com a conseqüència d’un ‘duel’ per un affaire amorós.

Duel? En l’amor és millor durar o cremar-se? Ja m’entenen, allò de la passió o la companyia. No seria millor cremar-se sense perseguir inútilment la il·lusió de durar? Durar i cremar-se s’autoexclouen: si una amor és apassionat no dura i si dura no crema... ho dic jo i ho diuen, per exemple, Barthes o Massimo Racalti. En canvi Carrie Jenkins al seu llibre Amor trist diu que el va titular així perquè la fascinà la suposició de que l’amor sempre te a veure amb la felicitat o en quelcom devastador, sembla com si només coneguéssim dues històries d’amor: el conte de fades i la tragèdia. Aquest dos relats tan polaritzats deixen fora l’immens espectre de experiències complicades i plenes de matisos que constitueixen la nostra vida i els nostres amors en la realitat.

Assegut al banc de la plaça de Cort em crida l’atenció un titular: La ciutat dels necròfils, d’un article de Josep Martí Blanc, «els qui abans érem els protagonistes son forçats a sortir de l’escenari en favor d’un major nombre de figurants. Desapareix la voluntat d’arrelar-se i amb ella el compromís de fer ciutat en el sentit més clàssic. La substitueix el desig de gaudir de la taula quan ja està posada. Està per arribar el dia en que aqueixa fruïció pugui assimilar-se a la necrofília. S’estarà gaudint d’un mort. Perquè sense els actors principals no hi ha vida possible, només experiències. Una pluja que no banya». Imagina Martí Blanc la ciutat com un gran escenari en el qual es representa una obra en la que els protagonistes, principals i secundaris, han hagut de cedir els papers als figurants. La ciutat com un gran parc temàtic on els turistes, els nòmades digitals, els especuladors dels fons immobiliaris, les grans fortunes i... residuals, vostès i jo, que per herència o per voluntat encara, tossudament, volem pertànyer a la Palma que ja no existeix.

Som a la Fira del Llibre, que es fa al Born, signant exemplars del meu darrer llibre. De prompte s’atura una padrina amb els seus tres néts i els diu: «Mirau! Veis aquesta gent! A això els diuen escriptors!» Un altre pic fent d’animal de zoològic com una espècie en extinció (Normalment faig de mallorquí). Com diu Pere Antoni Pons: «El que defineix la mallorquinitat és una manca estructural d’autoestima». Si hi afegim la meva definició de que «Els mallorquins som un poble sense entusiasme», ja hem begut oli! Podem preparar les pastilletes. Però hem de mirar quines. Hi ha un moment molt concret de la vida en que el trobar una marca d’antidepressius que no afectin la libido resulta crucial. Aquesta és una de les converses que tenen el tres amics a la sèrie Fleishman en dificultats, els quaranta anys d’un neuròtic, home, heterosexual, jueu i novaiorquès, i no és un alter ego de Woody Allen. Podria assemblar-se més a un servidor fent de flâneur pels carrers de Palma, lleig, gras i malsofrit.